Экс-тренер Арсенала-Киев раскритиковал Ювентус за поражение от Лацио

Накануне в Риме в рамках 30-го тура итальянской Серии А «Ювентус» проиграл «Лацио» (0:1), что вызвало негативные эмоции у экс-форварда туринской команды Фабрицио Раванелли, известного в Украине по работе наставником «Арсенала-Киев».

«Трудно не разочароваться, увидев «Ювентус» в последних нескольких играх, потому что это команда, которая даже сегодня очень плохо подошла к действительно важному матчу. Они подошли к нему с большим страхом, малым количеством идей и, возможно, даже с неправильной тактикой. Замены по ходу матча оказались неправильными. Это команда, которая потеряла уверенность, а когда теряешь уверенность, тебе сложно найти игру. Я также вижу команду, в которой очень мало индивидуальности, даже в конце игры, после поражения, я вижу много страха в глазах этих игроков. А в сегодняшнем футболе, если вы боитесь, что не сможете играть на определенном уровне, вы не можете носить футболку «Ювентуса». Здесь нам нужны харизматичные игроки, которые знают, как противостоять этим трудным моментам, потому что, когда ты играешь в такой команде, как «Ювентус», ты должен иметь смелость, решимость, но, прежде всего, индивидуальность, которой на данный момент у команды нет», – заявил Раванелли.

Отметим, что Фабрицио Раванелли работал главным тренером «Арсенала-Киев» в 2018 году. После ухода из киевской команды итальянский специалист так и не вернулся в наставническое ремесло.