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Лацио
30.03.2024 19:00 – FT 1 : 0
Ювентус
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Италия
31 марта 2024, 02:00 | Обновлено 31 марта 2024, 02:45
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0

Лацио – Ювентус – 1:0. Четвертая потеря Турина подряд. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 30 тура итальянской Серии A

31 марта 2024, 02:00 | Обновлено 31 марта 2024, 02:45
4
0
Лацио – Ювентус – 1:0. Четвертая потеря Турина подряд. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 30 тура итальянской Серии А. Туринский «Ювентус» встречался с «Лацио» на выезде и в четвертый раз подряд (поражение, две ничьи и снова поражение) потерял очки. Единственный гол в матче забил игрок римской команды Адам Марушич.

Серия А. 30 тур

Лацио – Ювентус – 1:0

Гол: Марушич, 90+3.

Лацио: Мандас, Марушич, Романьоли, Казале, Хила, Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Луис Альберто, 84), Катальди (Весино, 80), Камада (Гендузи, 80), Педро (Исаксен, 57), Кастельянjc (58)
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Ювентус: Щенсны, Данило, Ругани, Бремер, Де Шильо (Айлинг, 46), Рабьо, Локателли, Миретти (Маккенни, 46), Камбьязо (Веа, 63), Кьеза (Йилдиз, 68), Кин (Секулов, 80).

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Адам Марушич (Лацио).
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Источник Sport.ua
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