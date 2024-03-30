30 марта на «Стадио Олимпико» пройдет матч 30-го тура Серии А, в котором «Лацио» встретится с «Ювентусом». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Лацио

Команда в прошлом сезоне стала вице-чемпионом страны. Чтобы оценить это достижение, нужно вспомнить, что при всей своей популярности и статусе гранда итальянского футбола, орлы только дважды брали скудетто. Тем не менее, после этого Маурицио Сарри не проработал в столице и года. При том, что не все еще потеряно, и будет как минимум полуфинал кубка. Но уж очень резким получилось падение в Серии А, где бело-голубые начали проигрывать сразу и много, и сейчас идут вообще за пределами зоны еврокубков. Спасала Курильщика Лига чемпионов, где итальянцы вышли из группы и даже обыграли в первом, домашнем поединке Баварию. Но ответная встреча принесла разгром от немцев. Ну, а точкой стали мартовские поражения Милану и Удинезе. Несмотря на 3:2 с Фрозиноне напоследок, сейчас уже дебютирует на должности Игор Тудор, не чужой, мягко говоря, для Турина человек.

Ювентус

Клуб де-факто тоже ждет полуфиналов кубка, где он зарубится как раз с лациале. Свой главный спор Массимилиано Аллегри проиграл. Более того, Старая Синьора просто капитулировала перед Интером в борьбе за лидерство в Серии А. Что толку было столь упорно держаться за спиной у черно-синих, чтобы потом не только очный спор проиграть, но и вовсе выдать жуткую для гранда полосу с одной победой в 8 турах? Кстати, это создает мотивацию для зебр, ведь Милан уже впереди. И хочется все-таки хотя бы этого вечного соперника оставить за спиной, ну а задача-минимум удержаться в квартете лидеров. А то так можно докатиться и до потери и этих позиций - передышка получилась максимально своевременной.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне орлы наконец-то победили, впервые за 7 очных поединков. Но в сентябре в Турине хозяева выиграли 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы практически равными. Но каждая сторона хочет начать финишную прямую с успеха, так что ставим на обе забьют (коэффициент - 2,05).