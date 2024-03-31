Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Бопанна в 44 года стал самым возрастным победителем Мастерса
ATP
31 марта 2024, 16:08 |
348
0

Бопанна в 44 года стал самым возрастным победителем Мастерса

Теннисист из Индии вновь станет первой ракеткой парного рейтинга

31 марта 2024, 16:08 |
348
0
Бопанна в 44 года стал самым возрастным победителем Мастерса
Getty Images/Global Images Ukraine. Рохан Бопанна и Мэттью Эбден

Рохан Бопанна из Индии и Мэттью Эбден из Австралии стали победителями хардового Мастерса в Майами.

В матче за титул Бопанна и Эбден победили Ивана Додига (Хорватия) и Остина Крайчека (США).

Майами. Финал парного разряда
Рохан Бопанна / Мэттью Эбден – Иван Додиг / Остин Крайчек – 6:7(3), 6:3, 10:6

Отметим, что 44-летний Бопанна стал самым возрастным чемпионом ATP 1000 в истории.

Это 26-й титул для Бопанны и шестой категории ATP 1000. На следующей неделе он вновь станет №1 парного рейтинга.

По теме:
Григор Димитров – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Только у 2 теннисистов 20+ побед в 2024 году. Они разыграют титул в Майами
Димитров вышел в финал турнира в Майами, обыграв Зверева в трех сетах
Рохан Бопанна Мэттью Эбден ATP Майами Иван Додиг Остин Крайчек
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Бокс | 30 марта 2024, 21:25 9
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит

Игорь может удивить

Сестры Киченок выступят в Чарльстоне в паре. Известны соперницы
Теннис | 31 марта 2024, 10:05 3
Сестры Киченок выступят в Чарльстоне в паре. Известны соперницы
Сестры Киченок выступят в Чарльстоне в паре. Известны соперницы

Украинки поборются за трофей на турнире в США

Даниэль Коллинс в 30 лет выиграла крупнейший титул в карьере
Теннис | 30.03.2024, 23:10
Даниэль Коллинс в 30 лет выиграла крупнейший титул в карьере
Даниэль Коллинс в 30 лет выиграла крупнейший титул в карьере
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
Футбол | 30.03.2024, 20:03
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Футбол | 30.03.2024, 19:51
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
30.03.2024, 12:35 8
Футбол
Украинский Халк по очкам проиграл в Софии ветерану Кубрату Пулеву
Украинский Халк по очкам проиграл в Софии ветерану Кубрату Пулеву
31.03.2024, 00:17 8
Бокс
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
30.03.2024, 19:42
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
31.03.2024, 09:58 1
Футбол
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
30.03.2024, 16:05 10
Футбол
Бенефис Шведа. Шахтер не заметил Оболонь в Киеве
Бенефис Шведа. Шахтер не заметил Оболонь в Киеве
30.03.2024, 15:03 61
Футбол
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
Реал готов удвоить зарплату Лунину. Сколько будет зарабатывать?
30.03.2024, 23:17 6
Футбол
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
29.03.2024, 21:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем