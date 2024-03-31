ATP31 марта 2024, 16:08 |
348
0
Бопанна в 44 года стал самым возрастным победителем Мастерса
Теннисист из Индии вновь станет первой ракеткой парного рейтинга
31 марта 2024, 16:08 |
348
0
Рохан Бопанна из Индии и Мэттью Эбден из Австралии стали победителями хардового Мастерса в Майами.
В матче за титул Бопанна и Эбден победили Ивана Додига (Хорватия) и Остина Крайчека (США).
Майами. Финал парного разряда
Рохан Бопанна / Мэттью Эбден – Иван Додиг / Остин Крайчек – 6:7(3), 6:3, 10:6
Отметим, что 44-летний Бопанна стал самым возрастным чемпионом ATP 1000 в истории.
Это 26-й титул для Бопанны и шестой категории ATP 1000. На следующей неделе он вновь станет №1 парного рейтинга.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 30 марта 2024, 21:25 9
Игорь может удивить
Теннис | 31 марта 2024, 10:05 3
Украинки поборются за трофей на турнире в США
Теннис | 30.03.2024, 23:10
Футбол | 30.03.2024, 20:03
Футбол | 30.03.2024, 19:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.03.2024, 12:35 8
31.03.2024, 00:17 8
Футбол
31.03.2024, 09:58 1
30.03.2024, 16:05 10
30.03.2024, 15:03 61
30.03.2024, 23:17 6
29.03.2024, 21:10 1