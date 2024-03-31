Бопанна в 44 года стал самым возрастным победителем Мастерса

Рохан Бопанна из Индии и Мэттью Эбден из Австралии стали победителями хардового Мастерса в Майами.

В матче за титул Бопанна и Эбден победили Ивана Додига (Хорватия) и Остина Крайчека (США).

Майами. Финал парного разряда

Рохан Бопанна / Мэттью Эбден – Иван Додиг / Остин Крайчек – 6:7(3), 6:3, 10:6

Отметим, что 44-летний Бопанна стал самым возрастным чемпионом ATP 1000 в истории.

Это 26-й титул для Бопанны и шестой категории ATP 1000. На следующей неделе он вновь станет №1 парного рейтинга.