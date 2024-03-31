Наставник Интера попал в шорт-лист Ливерпуля
«Красные» рассматривают кандидатуру Симоне Индзаги
В шорт-листе «Ливерпуля» на пост нового главного тренера появился новый претендент. По информации авторитетного британского инсайдера Дэвида Орнштейна, речь идет о наставнике миланского «Интера».
Пока что «Ливерпуль» не определился с тем, какая из кандидатур является приоритетной. Также в шорт-листе «Красных» присутствуют имена Рубена Аморима, Роберто Де Дзерби и Юлиана Нагельсманна.
При этом есть большие сомнения в том, что Индзаги согласится покинуть «Интер». Он близок к продлению контракта с миланским клубом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Главные тренеры и капитаны Вестерло и Генка получили дисквалификации