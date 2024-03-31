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  4. Наставник Интера попал в шорт-лист Ливерпуля
Англия
31 марта 2024, 11:45 |
231
0

Наставник Интера попал в шорт-лист Ливерпуля

«Красные» рассматривают кандидатуру Симоне Индзаги

31 марта 2024, 11:45 |
231
0
Наставник Интера попал в шорт-лист Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

В шорт-листе «Ливерпуля» на пост нового главного тренера появился новый претендент. По информации авторитетного британского инсайдера Дэвида Орнштейна, речь идет о наставнике миланского «Интера».

Пока что «Ливерпуль» не определился с тем, какая из кандидатур является приоритетной. Также в шорт-листе «Красных» присутствуют имена Рубена Аморима, Роберто Де Дзерби и Юлиана Нагельсманна.

При этом есть большие сомнения в том, что Индзаги согласится покинуть «Интер». Он близок к продлению контракта с миланским клубом.

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Ливерпуль Симоне Индзаги Интер Милан
Источник Twitter
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