Наставник Интера попал в шорт-лист Ливерпуля

В шорт-листе «Ливерпуля» на пост нового главного тренера появился новый претендент. По информации авторитетного британского инсайдера Дэвида Орнштейна, речь идет о наставнике миланского «Интера».

Пока что «Ливерпуль» не определился с тем, какая из кандидатур является приоритетной. Также в шорт-листе «Красных» присутствуют имена Рубена Аморима, Роберто Де Дзерби и Юлиана Нагельсманна.

При этом есть большие сомнения в том, что Индзаги согласится покинуть «Интер». Он близок к продлению контракта с миланским клубом.