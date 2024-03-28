«Интер» готовит новый контракт для главного тренера команды Симоне Индзаги. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По их информации, новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года. Индзаги получит повышение зарплаты с 5,5 до 6,5 миллиона евро в год. Официально о продлении контракта хотят объявить уже после того, как «Интер» оформит чемпионство в Серии А.

Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года. Если он доработает до конца новый контракт до 2027 года, то выйдет на второе место в истории «Интера» по продолжительности пребывания на посту главного тренера, уступая только Эленио Эррере.