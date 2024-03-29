ПОНОМАРЕНКО: «Из 5 забитых мячей самым ценным был дубль швейцарцам»

Нападающий «Динамо» и юниорской сборной Украины U-19 Матвей Пономаренко принял участие в трех поединках элит-раунда отбора к чемпионату Европы 2024 U-19.

Желто-синие одержали три победы, заняли первое место в группе, что позволило команде выйти в финальную часть Евро-2024 U-19. Матвей внес весомый вклад в общий успех, забив в трех поединках пять мячей.

– Матвей, поздравляем с выходом на Евро-2024. Успели ли осознать этот успех?

– Спасибо за поздравление. Да, в принципе, уже осознали, что нам удалось сделать. Мы стремились к этому достичь, верили, у нас подобралась хорошая команда, с которой удалось выйти на Евро.

– Показалось, что сборная прошла элит-раунд на одном дыхании, уверенно обыграв всех соперников. Что было самым сложным?

– На бумаге, возможно, все выглядит легко, но на самом деле за этим успехом стоит тяжелый труд всей команды, тренеров, врачей, административного штаба. На каждую игру мы получались сосредоточенными, играли самоотверженно, и за счет этого добились результата.

– Какой матч из трех вам запомнился больше всего?

– Конечно, последний против Швейцарии, в котором решалась судьба путевки на чемпионат Европы. Нас устраивала даже ничья, но благодаря запредельному настроению мы не оставили сопернику никаких шансов на успех. Швейцарцам необходимо было во что бы то ни стало забивать, но им не удавалось этого сделать, из-за чего они нервничали, мы же действовали спокойно и довели матч до победы.

– Вдохновил ли вас успех юношеской сборной Украины U17, тоже накануне вышедшей в финальную часть Евро-2024 своей возрастной категории?

– Да конечно. Но порадовались за ребят, а потом нужно было справиться с собственной задачей и квалифицироваться на Евро. Чем мы хуже их? (улыбается)

– В трех матчах с Северной Македонией, Латвией и Швейцарией вы забили 5 мячей, довольны ли собственной игрой и результатом?

– По-моему, если нападающий забивает в каждом матче, то это очень хороший показатель. В элит-раунде удалось забить 5 мячей, и это очень неплохо. Конечно, сам бы я ничего не достиг, поэтому спасибо всем партнерам по команде, которые помогали мне забивать, и мы все вместе вышли на чемпионат Европы.

– Какой из ваших забитых мячей понравился вам больше всего или был наиболее ценным?

– Самыми ценными стали два гола Швейцарии, а больше всего понравился первый результативный удар в матче со швейцарцами, а также единственный в поединке с Латвией.

– Что чувствовали, когда раздался финальный свисток заключительного матча со швейцарцами? Какая атмосфера была в раздевалке?

– Конечно, у всех была эйфория, все были очень счастливы. Эта победа для всей Украины, наших ВСУ. В раздевалке тренер поблагодарил нас за игру, похвалил за то, что удалось успешно преодолеть этот отборочный путь. Все понимаем, что впереди нас ждет тяжелый финальный турнир, но пока есть время немного порадоваться этому успеху.

– Вы провели квалификационный раунд под руководством Олега Кузнецова, а в матчах элит-раунда команду возглавлял Дмитрий Михайленко. Изменилось ли что-нибудь в игре? Быстро ли привыкли к требованиям нового наставника?

– В принципе, привыкли быстро, ведь Дмитрий Станиславович – высококлассный тренер, ранее работавший с «Днепром-1», имеет отличный подход к молодым футболистам. Я считаю, что с его приходом мы получили дополнительную мотивацию, искру, благодаря чему продемонстрировали отличный футбол и вышли на Евро.

– Какие ваши ожидания от жеребьевки финальной части Евро-2024? С какими командами хотелось бы сыграть?

– Мы вошли в восьмерку лучших команд, и проходных матчей точно не будет. Со всеми интересно будет сыграть, и я считаю, что нам по силам играть на равных с каждым соперником и а каждом матче бороться за победу. Вижу по ребятам, что все этого хотят, и думаю, нам все удастся.