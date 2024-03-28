Матвей и его команда. Что нужно знать о сборной Украины, вышедшей на Евро

Сборная Украины вышла на Евро U-19. В последний раз украинцы играли на этой стадии в 2018 году. Тогда команда Александра Петракова завоевала серебряные награды в Финляндии и завоевала путевку на молодежный чемпионат мира, который и выиграла.

Команда Дмитрия Михайленко повторила результат сборной Украины U-17, игравшей свой элит-раунд две недели назад. Тогда подопечные Юрия Мороза победили хозяев греков 2:0, имея удаление у соперника в начале второго тайма. А затем разгромили Словакию и Швейцарию. Подопечные Михайленко начали с победы над хозяевами македонцами 2:0 с удалением для соперника в начале второго тайма и выиграли две следующие игры 3:0. Таким образом, за весь турнир команда не пропустила ни одного мяча.



Новая сборная

Костяк сборной Украины 2005 года формировался на основе юношеской команды «Динамо» этого возраста. В основном составе было 7-9 динамовцев, к которым присоединялись игроки из «Шахтера» плюс малочисленные легионеры.

Сейчас от этой команды не осталось почти ничего. Свои места в составе сохранили очень мало игроков. В основе остались фактически трое футболистов – правый защитник Алексей Гусев. Его одноклубник Андрей Маткевич на левом фланге полузащиты и левый защитник из «Шахтера» Николай Огарков.

Главная причина – отсутствие прогресса карьеры у части игроков. Андрей Фирман и Александр Якименко из «Ювентуса» и «Брюгге» соответственно не могут похвастаться стабильной игровой практикой. Ушел из «Милана» Владислав Нагрудный. Максим Деркач зимой был без клуба. Степан Лысенко покинул «Хайдук» и сейчас без команды. «Динамо» отпустило Даниила Билоконя, Никиту Дзеня, Максима Зоренко в другие команды. Нет прогресса у Максима Васильца и Назара Янчишина. Только после перехода в первую команду Тараса Михавко стабильно за U-19 начал играть Егор Сизонюк. У Назара Балабы хватает травм. Даже не вызывается в сборную капитан команды на уровне U-17 Евгений Янович из «Шахтера». Осенью впервые вызывался динамовец Роман Саленко, но всю зиму был травмирован и еще не вернулся на поле.

Начали активно приглашать на год младших игроков 2006 года. Сейчас эту возрастную категорию очень сложно представить без Матвея Пономаренко из «Динамо». Кристиан Шевченко и Виктор Цуканов также представляют этот год рождения.

На юношеском уровне это нормально, когда одни футболисты где-то теряют, а другие поднимаются. Здесь какой-либо стабильности нет. Кто имеет прогресс, кто стабильно играет, тот вызывается. Поэтому никаких обид не может быть. Если игрок будет постоянно выступать за клуб, то дорога в сборную для него не закрыта. Нужно отдать должное тренерскому штабу, что противоречивые футболисты в команду не попали. Потому что раньше местами доходило до абсурда.

В начале 2024 года команду юношеских сборных Украины U-19 и U-18 возглавил Дмитрий Михайленко. В свое время он много работал в системе молодежной команды «Днепра». Тренировал клуб на уровне УПЛ. Затем поднял «Днепр-1» из Второй лиги в УПЛ. В последнее время не очень удачно работал на Кипре. С молодыми игроками он умеет работать. Может найти подход. Через руки Михайленко прошли Андрей Лунин, Владислав Кочергин, Максим Лунев и так далее.

У Дмитрия Станиславовича есть свое видение построения игры по сравнению с предшественником на этом посту Олегом Кузнецовым. На элит-раунд поехали 9 новых футболистов, ранее никогда не вызывавшихся вообще в сборные Украины. С первой квалификации в ноябре в заявке больше половины новых игроков.

Были большие риски, что эта команда будет выглядеть несыгранной, поскольку только защитная линия сохранила свой состав. Середину поля, фланги атаки нужно было формировать заново. Но как показал результат, никаких проблем не было.

Пономаренко-машина

Главная звезда турнира – форвард «Динамо» Пономаренко. Матвей забил 5 голов из 8-ми, которые в общей сложности забила сборная (по одному голу забили Кревсун, Синчук и Тутеров). В первом матче против македонцев Матвей забил один раз, в матчах против Латвии и Швейцарии записал на свой счет дубли.

Instagram. Матвей Пономаренко

Пономаренко очень классно пользуется своими габаритами. Навязывает силовую борьбу, хорошо ставит корпус, имеет хорошо поставленный удар, упорен, оказывает давление на защитников. Голы Матвея – это больше индивидуальное мастерство, чем командные действия. Македонцам он забил из-за пределов штрафной. В матче против Латвии заработал пенальти (чувствовал позицию в штрафной соперника) и ударом издалека. Швейцарии забил после неудачной игры вратаря на выходах. Если бы не было Матвея в составе, то сборной было бы гораздо труднее. Другой форвард Михаил Дубровный не поразил, выходя на замену.

Михайленко отказался от сильного или фактурного защитника в центре обороны. В двух матчах из трех вместе в центре обороны играла пара Мельниченко-Михавко. Оба очень хорошо работают с мячом, начинают атаки, но не имеют габаритов. Никакой прессинг соперника нам не был страшен. Начало атак, контроль мяча начинался с центральных защитников. Это все оправдало себя по полной, потому что за три матча вратарь украинцев Владислав Крапивцов имел минимум работы.



Настоящим открытием стал Геннадий Синчук из «Металлиста». О Синчуке стало известно, когда до войны он в 15 лет играл за первую команду харьковчан. Очень похоже, что Евгений Красников вслед за Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым открыл очередного бриллианта. Синчук имеет очень хорошо поставленный удар. Геннадий забил гол-красавец в ворота швейцарцев, решивший судьбу поединка. Кроме того, он давал огромный объем работы и интенсивность. Сразу видно, что футболист уже играет на уровне взрослого футбола в Первой лиге.

Даниил Кревсун показал, что он очень хорошо тактически подготовлен. Одним из главных преимуществ на турнире украинцев был прессинг. Даниил в этом отношении давал огромное количество беговой работы. Показал свои индивидуальные качества, когда забил дальним ударом первый гол Украины на турнире в ворота Северной Македонии. Тренерский штаб очень хорошо использовал сильные стороны Кревсуна.

Хороших слов заслуживают динамовцы Алексей Гусев и Андрей Маткевич, опорник «Александрии» Даниил Ващенко, представитель «Сандерленда» Тимур Тутеров. Игрок «Днепра-1» Рамик Гаджиев. Вратарь Владислав Крапивцов показал отличную игру ногами.



Было много разговоров о таланте «Шахтера» Викторе Цуканове. В основе он не играл. Выходил на замену на исходе игры. Впечатления какого-то особого не произвел. Старательный парень. Но ему есть над чем работать. Цуканов не выглядел сильнее своих конкурентов – Кревсуна или Гаджиева.

Кристиан Шевченко? Он сыграл не так много времени, чтобы можно было делать выводы. Потенциал у него точно есть, но сможет ли он его развить – покажет время. Плюс у него было какое-то повреждение.

Наиболее проблемная позиция – левый защитник. Здесь дважды сыграл Николай Огарков, а один раз сюда с правого фланга перевели Антона Дрозда. Представитель «Ганновера» Максим Стрюков выходил на замену.



Тренерская победа

Конечно, главная составляющая успеха – работа тренерского штаба. Все было почти безупречно.

Не было никаких проблем с физикой. Сыграть три матча за неделю – не так просто. Здесь правильно нужно построить работу во время турнира. У нас не было травм, а в конце игр – спада. Здесь нужно поблагодарить тренера по физической подготовке Антона Дьяченко.

Мы за три матча не пропустили ни одного мяча. Соперники почти не имели моментов у наших ворот. Защита работала очень хорошо. Здесь благодарности заслуживает ассистент главного тренера Владимир Езерский, который сам был защитником и понимает принципы построения обороны.

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Не было шараханья из стороны в сторону в плане тактики, состава. Была определенная основа (в матче с Латвией была небольшая ротация). Никто не пытался играть «Манчестер Сити», «Ливерпуль» или «Реал». Михайленко играл очень просто, но рационально, используя сильнейшие стороны игроков. Прессинг и индивидуальное мастерство дали нам путевку на Евро. В плане психологии игроки были настроены, мотивированы на каждый эпизод.

Давайте будем честны: группа у нас была не очень сильная. Не было действительно сильных команд. Македония и Латвия выглядели ограниченными командами без умения играть первым номером. Швейцария – это не Англия, Германия или Франция. Поэтому о силе этой сборной и ее настоящем потенциале уже будем говорить во время Евро.