Мудрик рассказал, какую установку дал Ребров в перерыве матча с Исландией

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился эмоциями после победного матча против Исландии (2:1).

«Очень рад, что мы на Евро. Эта победа для всех наших украинцев и наших воинов, в первую очередь. Я надеюсь, что мы хоть немножечко сделали их счастливее. Слава Украине!

Я еще до передачи знал, куда буду бить. Жора Судаков мне хорошо покатил под одно касание, и я сразу пробил. Если этот гол не самый важный, то один из самых важных моих мячей.

Меня уже это пугает, что мы снова сделали камбэк. Мы начинаем с минуса и завершаем с плюсом. Надо стараться начинать с плюса и завершать так.

В моменте с пропущенным голом игрок соперников хорошо разобрался, но наши парни оба поскользнулись. Из-за этого ему удалось забить.

Офсайд в моменте с голом Яремчука расстроил, но все понимали, что нужно [играть] дальше, дальше, дальше...

Сергей Станиславович в перерыве сказал, что нужно больше атаковать, больше открываться, делать больше передач в штрафную», – сказал Михаил.