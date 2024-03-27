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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 18:14 | Обновлено 27 марта 2024, 18:28
3413
0

Мудрик рассказал, какую установку дал Ребров в перерыве матча с Исландией

Михаил также признался, что уже устал от камбэков и хочет выигрывать более уверенно

27 марта 2024, 18:14 | Обновлено 27 марта 2024, 18:28
3413
0
Мудрик рассказал, какую установку дал Ребров в перерыве матча с Исландией
Андрей Ющак. Михаил Мудрик

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился эмоциями после победного матча против Исландии (2:1).

«Очень рад, что мы на Евро. Эта победа для всех наших украинцев и наших воинов, в первую очередь. Я надеюсь, что мы хоть немножечко сделали их счастливее. Слава Украине!

Я еще до передачи знал, куда буду бить. Жора Судаков мне хорошо покатил под одно касание, и я сразу пробил. Если этот гол не самый важный, то один из самых важных моих мячей.

Меня уже это пугает, что мы снова сделали камбэк. Мы начинаем с минуса и завершаем с плюсом. Надо стараться начинать с плюса и завершать так.

В моменте с пропущенным голом игрок соперников хорошо разобрался, но наши парни оба поскользнулись. Из-за этого ему удалось забить.

Офсайд в моменте с голом Яремчука расстроил, но все понимали, что нужно [играть] дальше, дальше, дальше...

Сергей Станиславович в перерыве сказал, что нужно больше атаковать, больше открываться, делать больше передач в штрафную», – сказал Михаил.

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сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Михаил Мудрик Украина - Исландия Сергей Ребров
Источник ВЗбирна
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