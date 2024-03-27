Мудрик рассказал, какую установку дал Ребров в перерыве матча с Исландией
Михаил также признался, что уже устал от камбэков и хочет выигрывать более уверенно
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик поделился эмоциями после победного матча против Исландии (2:1).
«Очень рад, что мы на Евро. Эта победа для всех наших украинцев и наших воинов, в первую очередь. Я надеюсь, что мы хоть немножечко сделали их счастливее. Слава Украине!
Я еще до передачи знал, куда буду бить. Жора Судаков мне хорошо покатил под одно касание, и я сразу пробил. Если этот гол не самый важный, то один из самых важных моих мячей.
Меня уже это пугает, что мы снова сделали камбэк. Мы начинаем с минуса и завершаем с плюсом. Надо стараться начинать с плюса и завершать так.
В моменте с пропущенным голом игрок соперников хорошо разобрался, но наши парни оба поскользнулись. Из-за этого ему удалось забить.
Офсайд в моменте с голом Яремчука расстроил, но все понимали, что нужно [играть] дальше, дальше, дальше...
Сергей Станиславович в перерыве сказал, что нужно больше атаковать, больше открываться, делать больше передач в штрафную», – сказал Михаил.
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