ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте

26 марта в 21:45 по киевскому времени проходит финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав играют сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

На 84-й минуте Михаил Мудрик вывел сборную Украины вперед. Получив пас по центру, он несильным но точным ударом отправил мяч в правый от голкипера угол ворот (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Украины и Исландии

ГОЛ! 2:1. Михаил Мудрик, 84 мин.