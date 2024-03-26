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Чемпионат Европы
26 марта 2024, 23:29 | Обновлено 26 марта 2024, 23:40
4854
4

ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте

Сине-желтые ведут в счете в матче отбора к Евро-2024 с Исландией во Вроцлаве

26 марта 2024, 23:29 | Обновлено 26 марта 2024, 23:40
4854
4
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

26 марта в 21:45 по киевскому времени проходит финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав играют сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

На 84-й минуте Михаил Мудрик вывел сборную Украины вперед. Получив пас по центру, он несильным но точным ударом отправил мяч в правый от голкипера угол ворот (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Украины и Исландии

ГОЛ! 2:1. Михаил Мудрик, 84 мин.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Jeka23
Всіх з перемогою!!! А головна Перемога ще попереду!
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+3
sokolyk
Шо не кажи, а Мишко - молодець!!!
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+1
andre_lui
Мишко молодець! Ще б трішки менше браку взагалі б супер!
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0
romanchik.8409
Миля заказал перед матчем) Мудрик сделал 
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-1
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