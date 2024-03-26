ВИДЕО. Исландия вышла вперед на 30-й минуте матча с Украиной

26 марта в 21:45 по киевскому времени проходит финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав играют сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Исландия вышла вперед на 30-й минуте матча, гол забил Альберт Гудмундссон дальним ударом (1:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Украины и Исландии

ГОЛ! 0:1. Альберт Гудмундссон, 30 мин.