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Чемпионат Европы
26 марта 2024, 22:23 | Обновлено 26 марта 2024, 23:00
2006
1

ВИДЕО. Исландия вышла вперед на 30-й минуте матча с Украиной

В польском городе Вроцлав играют сборные Украины и Исландии.

26 марта 2024, 22:23 | Обновлено 26 марта 2024, 23:00
2006
1
ВИДЕО. Исландия вышла вперед на 30-й минуте матча с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта в 21:45 по киевскому времени проходит финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав играют сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Исландия вышла вперед на 30-й минуте матча, гол забил Альберт Гудмундссон дальним ударом (1:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Украины и Исландии

ГОЛ! 0:1. Альберт Гудмундссон, 30 мин.

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Источник Sport.ua
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