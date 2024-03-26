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  4. ВИДЕО. Яремчук отправил мяч в ворота Исландии, но гол не засчитали
Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2024, 22:45 | Обновлено 26 марта 2024, 22:46
36
0

ВИДЕО. Яремчук отправил мяч в ворота Исландии, но гол не засчитали

Рефери увидел офсайд

26 марта 2024, 22:45 | Обновлено 26 марта 2024, 22:46
36
0
ВИДЕО. Яремчук отправил мяч в ворота Исландии, но гол не засчитали
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

26 марта проходит финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встречаются сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

После первого тайма украинская команда уступает со счетом 0:1, забил Альберт Гудмундссон.

На 39-й минуте нападающий сине-желтых Роман Яремчук сравнял счет, но рефери не засчитал этот гол из-за офсайда.

ВИДЕО. Яремчук сравнял счет в матче с Исландией, но гол не засчитали

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Источник Sport.ua
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