Испания – Бразилия – 3:3. Триллер в Мадриде, ляп кипера. Видео голов, обзор
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Сборные Испании и Бразилии устроили триллер в спарринге.
В матче, который прошел в Мадриде на Сантьяго Бернабеу, было назначено три пенальти.
Ляп допустил голкипер испанцев Унаи Симон, отдав на 40-й минуте передачу в ноги сопернику – Родриго.
В конце матча хозяева вышли вперед на 87-й минуте, а гости спасли игру на 90+7 мин.
Товарищеский матч. 26 марта
Мадрид. Сантьяго Бернабеу
Испания — Бразилия — 3:3
Голы: Родри, 12 (пен), 87 (пен), Ольмо, 36 – Родриго, 40, Эндрик, 50, Пакета, 90+7 (пен)
Видеообзор матча
События матча
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