Испания – Бразилия – 3:3. Триллер в Мадриде, ляп кипера. Видео голов, обзор

Сборные Испании и Бразилии устроили триллер в спарринге.

В матче, который прошел в Мадриде на Сантьяго Бернабеу, было назначено три пенальти.

Ляп допустил голкипер испанцев Унаи Симон, отдав на 40-й минуте передачу в ноги сопернику – Родриго.

В конце матча хозяева вышли вперед на 87-й минуте, а гости спасли игру на 90+7 мин.

Товарищеский матч. 26 марта

Мадрид. Сантьяго Бернабеу

Испания — Бразилия — 3:3

Голы: Родри, 12 (пен), 87 (пен), Ольмо, 36 – Родриго, 40, Эндрик, 50, Пакета, 90+7 (пен)

Видеообзор матча