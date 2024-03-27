Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Бразилия – 3:3. Триллер в Мадриде, ляп кипера. Видео голов, обзор
Товарищеские матчи
Испания
26.03.2024 22:30 – FT 3 : 3
Бразилия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 марта 2024, 06:23 | Обновлено 27 марта 2024, 06:48
1501
0

Испания – Бразилия – 3:3. Триллер в Мадриде, ляп кипера. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на Сантьяго Бернабеу

27 марта 2024, 06:23 | Обновлено 27 марта 2024, 06:48
1501
0
Испания – Бразилия – 3:3. Триллер в Мадриде, ляп кипера. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Испании и Бразилии устроили триллер в спарринге.

В матче, который прошел в Мадриде на Сантьяго Бернабеу, было назначено три пенальти.

Ляп допустил голкипер испанцев Унаи Симон, отдав на 40-й минуте передачу в ноги сопернику – Родриго.

В конце матча хозяева вышли вперед на 87-й минуте, а гости спасли игру на 90+7 мин.

Товарищеский матч. 26 марта

Мадрид. Сантьяго Бернабеу

Испания — Бразилия — 3:3

Голы: Родри, 12 (пен), 87 (пен), Ольмо, 36 – Родриго, 40, Эндрик, 50, Пакета, 90+7 (пен)

Видеообзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Пакета (Бразилия).
87’
ГОЛ ! С пенальти забил Родриго Эрнандес (Испания).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Endrick (Бразилия).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Бразилия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Испания).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Родриго Эрнандес (Испания).
По теме:
Аргентина в спарринге одержала волевую победу над Коста-Рикой
Франция – Чили – 3:2. Как забил Жиру. Видео голов и обзор матча
Германия – Нідерланды – 2:1. Бундестим-машина. Видео голов и обзор
товарищеские матчи сборная Испании по футболу сборная Бразилии по футболу Евро-2024 ЧМ-2026 по футболу Родри Дани Ольмо Родриго Гоес Эндрик Лукас Пакета пенальти Унаи Симон видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-19 – среди 8 финалистов. Какие сборные отобрались на Евро-2024?
Футбол | 27 марта 2024, 05:30 0
Украина U-19 – среди 8 финалистов. Какие сборные отобрались на Евро-2024?
Украина U-19 – среди 8 финалистов. Какие сборные отобрались на Евро-2024?

Финальный раунд чемпионата Европы пройдет 15–28 июля в Северной Ирландии

Сергей РЕБРОВ: «Эти две победы были очень тяжелыми и нервными»
Футбол | 27 марта 2024, 00:35 21
Сергей РЕБРОВ: «Эти две победы были очень тяжелыми и нервными»
Сергей РЕБРОВ: «Эти две победы были очень тяжелыми и нервными»

Сборная Украины обыграла команду Исландии и пробилась на Евро-2024

ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
Футбол | 26.03.2024, 23:29
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
Футбол | 26.03.2024, 22:33
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Теннис | 26.03.2024, 07:30
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
26.03.2024, 00:59 10
Теннис
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
25.03.2024, 04:35 1
Теннис
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 29
Футбол
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
26.03.2024, 16:30 85
Футбол
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
25.03.2024, 00:20 1
Теннис
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
25.03.2024, 19:31 14
Футбол
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
25.03.2024, 20:09 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем