Товарищеские матчи
Бразилия24 марта 2024, 19:33 |
50
0
Испания – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 26 марта и начнется в 22:30
24 марта 2024, 19:33 |
50
0
Во вторник, 26 марта, состоится международный товарищеский матч.
Национальная сборная Испания примет команду Бразилии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Начало встречи запланировано в 22:30.
Испания – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 марта 2024, 13:24 1
Экс-полузащитник сборной Украины – о перспективах украинцев в игре с Исландией
Футбол | 24 марта 2024, 11:10 17
Все, что нужно знать о сборной Исландии – ближайшем сопернике сборной Украины
Футбол | 24.03.2024, 07:05
Футбол | 23.03.2024, 20:45
Теннис | 24.03.2024, 11:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.03.2024, 06:23 6
24.03.2024, 06:30 15
24.03.2024, 01:29 14
22.03.2024, 20:05 3
22.03.2024, 19:57 3
23.03.2024, 13:32 6
24.03.2024, 05:42 22
23.03.2024, 16:53 15