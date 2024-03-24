Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Испания
26.03.2024 22:30 - : -
Бразилия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
24 марта 2024, 19:33 |
50
0

Испания – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 26 марта и начнется в 22:30

24 марта 2024, 19:33 |
50
0
Испания – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Испания – Бразилия

Во вторник, 26 марта, состоится международный товарищеский матч.

Национальная сборная Испания примет команду Бразилии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Начало встречи запланировано в 22:30.

Испания – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Эндрик рассказал, что уже забивал на Уэмбли — правда, делал это в видеоигре
Тренер сборной Бразилии прокомментировал игру 17-летнего Эндрика
Англия – Бразилия – 0:1. Триумф селесао на Уэмбли. Видеообзор матча
сборная Испании по футболу сборная Бразилии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХОМА: «Украинцам нужно нейтрализовать партнера Малиновского по Дженоа»
Футбол | 24 марта 2024, 13:24 1
ХОМА: «Украинцам нужно нейтрализовать партнера Малиновского по Дженоа»
ХОМА: «Украинцам нужно нейтрализовать партнера Малиновского по Дженоа»

Экс-полузащитник сборной Украины – о перспективах украинцев в игре с Исландией

Боснийский след, пропалестинский тренер, лидер – одноклубник Малиновского
Футбол | 24 марта 2024, 11:10 17
Боснийский след, пропалестинский тренер, лидер – одноклубник Малиновского
Боснийский след, пропалестинский тренер, лидер – одноклубник Малиновского

Все, что нужно знать о сборной Исландии – ближайшем сопернике сборной Украины

Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Футбол | 24.03.2024, 07:05
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Футбол | 23.03.2024, 20:45
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
Теннис | 24.03.2024, 11:21
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
23.03.2024, 06:23 6
Футбол
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
24.03.2024, 06:30 15
Теннис
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
24.03.2024, 01:29 14
Теннис
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
22.03.2024, 20:05 3
Теннис
Источник: Хаби Алонсо уже договорился топ-клубом
Источник: Хаби Алонсо уже договорился топ-клубом
22.03.2024, 19:57 3
Футбол
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
23.03.2024, 13:32 6
Футбол
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
24.03.2024, 05:42 22
Теннис
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
23.03.2024, 16:53 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем