Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Бразилия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
Испания
26.03.2024 22:30 - : -
Бразилия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
26 марта 2024, 08:16 | Обновлено 26 марта 2024, 08:17
44
0

Испания – Бразилия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует контрольный поединок двух сборных

26 марта 2024, 08:16 | Обновлено 26 марта 2024, 08:17
44
0
Испания – Бразилия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта на «Сантьяго Бернабеу» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Испании встретится со сборной Бразилии. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Испания – Бразилия

Испания

Команда на прошлом Евро дошла до полуфинала, где только в серии пенальти ее обыграл будущий триумфатор, Италия. Но потом был провал на чемпионате мира, который уже кряду на этом турнире после золота 2010-го года. Ожидаемо после этого сменился наставник - Луису Энрике не помогли все его прежние заслуги. Новым наставником стал де ла Фуэнте, который, по сути, мало что изменил в подходах: все так же фурия роха охотно делает ставку на молодежь, тинэйджеров, и не зря Ямаль в свои 16 уже сыграл четырежды в квалификации и даже забил пару голов. Сейчас вызвали другого воспитанника Барселоны, Кубарси. При этом и результаты были хороши: именно эта сборная выиграла Лигу Наций, а в квалификации выиграл 7 матчей из 8 - правда, еще год назад фаворит уступал Шотландии на выезде. А 2024-й начали с 0-1 против Колумбии в Лондоне.

Бразилия

Сборная вообще-то давно не достигала успеха. Тите прощали многое, и вылет на чемпионате мира-2018 в четвертьфинале, этом привычном барьере для селесао, и поражение финала домашней Копы Америка аргентинцам. Но когда и в Катаре все для фаворита снова борьба закончилась в 1/4, уже терпенье лопнуло, и с тренером попрощались. Но в 2023-м ему преемника не нашли, вроде бы ждали Анчелотти. Даже в квалификации стартовали при Фернандо Динизе, что продолжал работать с Флуминенсе. И, начав с побед, потом фаворит вдруг посыпался: ничья со скромной Венесуэлой дома и сразу 3 поражения кряду, увенчанные 0-1 дома с Аргентиной. Весной дебютировал наконец-то полноценный наставник, Доривал Жуниор. Дебютировал он в Лондоне поединком против англичан - и победил 1-0.

Статистика личных встреч

Единственная победа испанцев была 90 лет назад, в 1934-м году. Потом было 4 победы будущих еще пентакампеонов при паре ничьих. Крайним были 3-0 с их пользу на Кубке Конфедераций-2013.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку фурии рохи. Поставим на хозяев, но при форе 0 (коэффициент - 1,6).

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Германия – Нидерланды. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Цыганков в заявке. Список Реброва на решающий матч Украины
Большой футбольный день. Важные матчи сыграют Украина, Украина U-19 и U-21
сборная Испании по футболу сборная Бразилии по футболу Евро-2024 прогнозы товарищеские матчи ЧМ-2026 по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший бразильский футболист в истории. Есть ли Неймар в топ-10?
Футбол | 25 марта 2024, 07:29 7
Назван лучший бразильский футболист в истории. Есть ли Неймар в топ-10?
Назван лучший бразильский футболист в истории. Есть ли Неймар в топ-10?

Вне конкуренции оказался легендарный Пеле

Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Футбол | 25 марта 2024, 07:11 3
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека

Португальский специалист вспомнил работу в римской «Роме»

Ротань назвал причину поражения олимпийской сборной Украины от Японии U-23
Футбол | 25.03.2024, 23:48
Ротань назвал причину поражения олимпийской сборной Украины от Японии U-23
Ротань назвал причину поражения олимпийской сборной Украины от Японии U-23
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Футбол | 26.03.2024, 00:15
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Футбол | 25.03.2024, 14:14
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
24.03.2024, 19:36 2
Футбол
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
24.03.2024, 23:20 3
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
25.03.2024, 19:31 12
Футбол
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
26.03.2024, 07:40 9
Футбол
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
25.03.2024, 06:26 23
Футбол
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
24.03.2024, 11:21 40
Теннис
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
25.03.2024, 00:20 1
Теннис
ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную
ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную
25.03.2024, 07:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем