26 марта на «Сантьяго Бернабеу» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Испании встретится со сборной Бразилии. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Испания – Бразилия

Испания

Команда на прошлом Евро дошла до полуфинала, где только в серии пенальти ее обыграл будущий триумфатор, Италия. Но потом был провал на чемпионате мира, который уже кряду на этом турнире после золота 2010-го года. Ожидаемо после этого сменился наставник - Луису Энрике не помогли все его прежние заслуги. Новым наставником стал де ла Фуэнте, который, по сути, мало что изменил в подходах: все так же фурия роха охотно делает ставку на молодежь, тинэйджеров, и не зря Ямаль в свои 16 уже сыграл четырежды в квалификации и даже забил пару голов. Сейчас вызвали другого воспитанника Барселоны, Кубарси. При этом и результаты были хороши: именно эта сборная выиграла Лигу Наций, а в квалификации выиграл 7 матчей из 8 - правда, еще год назад фаворит уступал Шотландии на выезде. А 2024-й начали с 0-1 против Колумбии в Лондоне.

Бразилия

Сборная вообще-то давно не достигала успеха. Тите прощали многое, и вылет на чемпионате мира-2018 в четвертьфинале, этом привычном барьере для селесао, и поражение финала домашней Копы Америка аргентинцам. Но когда и в Катаре все для фаворита снова борьба закончилась в 1/4, уже терпенье лопнуло, и с тренером попрощались. Но в 2023-м ему преемника не нашли, вроде бы ждали Анчелотти. Даже в квалификации стартовали при Фернандо Динизе, что продолжал работать с Флуминенсе. И, начав с побед, потом фаворит вдруг посыпался: ничья со скромной Венесуэлой дома и сразу 3 поражения кряду, увенчанные 0-1 дома с Аргентиной. Весной дебютировал наконец-то полноценный наставник, Доривал Жуниор. Дебютировал он в Лондоне поединком против англичан - и победил 1-0.

Статистика личных встреч

Единственная победа испанцев была 90 лет назад, в 1934-м году. Потом было 4 победы будущих еще пентакампеонов при паре ничьих. Крайним были 3-0 с их пользу на Кубке Конфедераций-2013.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку фурии рохи. Поставим на хозяев, но при форе 0 (коэффициент - 1,6).