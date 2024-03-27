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Франция
26.03.2024 22:00 – FT 3 : 2
Чили
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Франция
27 марта 2024, 05:40 | Обновлено 27 марта 2024, 06:26
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0

Франция – Чили – 3:2. Как забил Жиру. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Марселе

27 марта 2024, 05:40 | Обновлено 27 марта 2024, 06:26
330
0
Франция – Чили – 3:2. Как забил Жиру. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Сборная Франции выиграла товарищеский матч против сборной Чили (3:2)

В поединке, который прошел на Велодроме в Марселе, победным стал гол Оливье Жиру, забитый во втором тайме.

Товарищеский матч. 26 марта

Марсель. Велодром

Франция — Чили — 3:2

Голы: Ю.Фофана, 19, Коло Муани, 25, Жиру, 72 – Нуьес Эспиноса, 6, Осорио, 82

Видео голов и обзор

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Dario Osorio (Чили).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Франция).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Фофана (Франция).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Марселино Нуньес (Чили).
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Источник Sport.ua
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