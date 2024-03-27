Товарищеские матчи
Франция27 марта 2024, 05:40 | Обновлено 27 марта 2024, 06:26
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Франция – Чили – 3:2. Как забил Жиру. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Марселе
27 марта 2024, 05:40 | Обновлено 27 марта 2024, 06:26
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Сборная Франции выиграла товарищеский матч против сборной Чили (3:2)
В поединке, который прошел на Велодроме в Марселе, победным стал гол Оливье Жиру, забитый во втором тайме.
Товарищеский матч. 26 марта
Марсель. Велодром
Франция — Чили — 3:2
Голы: Ю.Фофана, 19, Коло Муани, 25, Жиру, 72 – Нуьес Эспиноса, 6, Осорио, 82
Видео голов и обзор
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Dario Osorio (Чили).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Франция).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Фофана (Франция).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Марселино Нуньес (Чили).
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