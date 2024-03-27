Франция – Чили – 3:2. Как забил Жиру. Видео голов и обзор матча

Сборная Франции выиграла товарищеский матч против сборной Чили (3:2)

В поединке, который прошел на Велодроме в Марселе, победным стал гол Оливье Жиру, забитый во втором тайме.

Товарищеский матч. 26 марта

Марсель. Велодром

Франция — Чили — 3:2

Голы: Ю.Фофана, 19, Коло Муани, 25, Жиру, 72 – Нуьес Эспиноса, 6, Осорио, 82

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