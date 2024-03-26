26 марта на «Велодром» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Франции встретится со сборной Чили. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Франция – Чили

Франция

Команда на стыке веков выдала золотой, в прямом смысле, период, когда в 1998-2000 последовательно выиграла чемпионат мира и Евро. Тогда капитаном был Дешам. Сейчас Дидье тренер, и на мундиалях с ним получилось выиграть в 2018-м году, и только в серии пенальти финального поединка уступили в Катаре Аргентине. Но при этом в формате Евро было сенсационное поражение в финале домашнего турнира в 2016-м и, главное, вылет в первом же раунде плей-офф следующего такого чемпионата. Сейчас, конечно же, от Мбаппе и компании ждут только триумфа. И в квалификации галльские петухи показали почти стопроцентную статистику, выиграв 7 встреч из 8 при единственной ничьей. Сейчас в субботу в Лионе сыграли против соседей, немцев. И явно испортили себе настроение, сухо проиграв им 0-2.

Чили

Сборная пережила пик в середине прошлого десятилетия. Она брала дважды кряду победы на Копа Америка и в 2015-м, и в 2016-м году, и на чемпионатах мира что в 2010-м, что в 2014-м году добилась до четвертьфинала. А потом не вышла на следующий мундиаль, и это воспринималось как сенсация. Но и в Катар Ла Роха не поехали, причем и вовсе выиграв только 5 матчей из 18, а на крайней Копе вылетели уже в 1/4. Более того, в новой квалификации выиграли только однажды (2-0 с Перу), и взяли только 5 очков в 6 поединках. Исправлять ситуацию позвали Рикардо Гареку. Опытный аргентинец дебютировал в Парме поединком с Албанией. И разгромили будущего участника Евро 3-0.

Статистика личных встреч

А ведь у латиноамериканцев отличная статистика с европейским грандом. Они обыгрывали ле бле и на чемпионате мира в 1930-м, и в товарищеском поединке в 2001-м, и только через 10 лет галльские петухи хотя бы ничью взяли с неудобным соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы французов. Но гости тоже показывают свои козыри, поэтому ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,76).