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Товарищеские матчи
Франция
26.03.2024 22:00 - : -
Чили
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
25 марта 2024, 20:21 |
78
0

Франция – Чили. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 26 марта и начнется в 22:00

25 марта 2024, 20:21 |
78
0
Франция – Чили. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Франции

Во вторник, 26 марта, состоится международный товарищеский матч.

Национальная сборная Франции примет команду Чили.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе.

Начало встречи запланировано в 22:00.

Франция – Чили. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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