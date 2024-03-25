Франция25 марта 2024, 20:21 |
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Франция – Чили. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 26 марта и начнется в 22:00
25 марта 2024, 20:21 |
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Во вторник, 26 марта, состоится международный товарищеский матч.
Национальная сборная Франции примет команду Чили.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе.
Начало встречи запланировано в 22:00.
Франция – Чили. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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