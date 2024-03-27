Товарищеские матчи
26.03.2024 21:45 – FT 2 : 1
Германия27 марта 2024, 05:23 | Обновлено 27 марта 2024, 06:13
565
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Германия – Нідерланды – 2:1. Бундестим-машина. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча во Франкфурте
27 марта 2024, 05:23 | Обновлено 27 марта 2024, 06:13
565
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Сборная Германии в спарринге в Франкфурте переиграла Нидерланды (2:1).
Товарищеский матч. 26 марта
Франкфурт. Дойче Банк Парк
Германия — Нидерланды — 2:1
Голы: Миттельштадт, 11, Фуллкруг, 85 — Веерман, 4
Видео голов и обзор
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Германия).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Миттельштадт (Германия).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Йоей Верман (Нидерланды).
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