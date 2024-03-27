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Товарищеские матчи
Германия
26.03.2024 21:45 – FT 2 : 1
Нидерланды
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Германия
27 марта 2024, 05:23 | Обновлено 27 марта 2024, 06:13
565
0

Германия – Нідерланды – 2:1. Бундестим-машина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча во Франкфурте

27 марта 2024, 05:23 | Обновлено 27 марта 2024, 06:13
565
0
Германия – Нідерланды – 2:1. Бундестим-машина. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии в спарринге в Франкфурте переиграла Нидерланды (2:1).

Товарищеский матч. 26 марта

Франкфурт. Дойче Банк Парк

Германия — Нидерланды — 2:1

Голы: Миттельштадт, 11, Фуллкруг, 85 — Веерман, 4

Видео голов и обзор

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Германия).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Миттельштадт (Германия).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Йоей Верман (Нидерланды).
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Источник Sport.ua
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