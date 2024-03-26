26 марта на «Дойче Банк Парк» (Франкфурт) пройдет товарищеский матч, в котором сборная Германии встретится со сборной Нидерландов. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Германия – Нидерланды

Германия

Команда вообще-то через несколько месяцев будет выступать на Евро в статусе представителя принимающей страны. А с учетом регалий - по 3 континентальных и мировых чемпионских титулов - задачи по умолчанию будут только максимальными. Но при этом после крайнего успеха, на мундиале-2014, были 2 позорных вылета уже после группового этапа, в 2018-м и 2022-м, да и на Евро результаты были скромны. Предыдущий наставник, Ханси Флик, вошел в историю Бундестим, но явно не так, как планировал: он первый, кого уволили с должности. Но и при Нагельсманне, в ноябре, уступили и Турции, и Австрии, отнюдь не грандам. Сейчас начинали с визита к другим соседям, французам, и приятной победы 2-0.

Нидерланды

Сборная свой спад тоже начинала после чемпионата мира в Бразилии, где в 2014-м году с ван Галом взяла бронзу. Но уже на прошлом Евро, пропустив предыдущие турниры, выходили из группы, но все равно выступления там расценивалось как неудача. А с вернувшимся на пост Луи вышли на мундиаль, и уверенно дошли до четвертьфинала. Вполне могли и дальше пробиваться, но там оранжевых ждала Аргентина, с которым с боем проиграли. После этого тренер-ветеран сдал пост Куману. Именно он выводил голландцев на прошлый Евро, и сделал это и сейчас. Но не обошлось без проблем, особенно поначалу, и, по сути, при Роналде проигрывали всем топовым соперникам: дважды Франции в отборе, Хорватии и Испании в финале Лиги Наций. Просто для второго места в квалификации достаточно было обыграть Грецию и Ирландию, не говоря уже о Гибралтаре. Нынешний сбор начался с приема Шотландии. В Амстердаме горцев разгромили 4-0.

Статистика личных встреч

История, конечно, очень богата. Ограничимся тем, что напомним, что в отборе на Евро стороны обменялись выездными победами. А товарищеский матч двухлетней давности принес ничью 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в немцев, но не факт, что те второй раз кряду так хорошо сыграют. Ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,8).