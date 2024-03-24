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Товарищеские матчи
Германия
26.03.2024 21:45 - : -
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
24 марта 2024, 18:27 | Обновлено 24 марта 2024, 18:40
134
0

Германия – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 26 марта и начнется в 21:45

24 марта 2024, 18:27 | Обновлено 24 марта 2024, 18:40
134
0
Германия – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Германия – Нидерланды

Во вторник, 26 марта, состоится международный товарищеский матч.

Национальная сборная Германии будет принимать команду Нидерландов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

Начало встречи запланировано в 21:45.

Германия – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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