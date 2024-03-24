Товарищеские матчи
26.03.2024 21:45 - : -
Нидерланды24 марта 2024, 18:27 | Обновлено 24 марта 2024, 18:40
134
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Германия – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 26 марта и начнется в 21:45
24 марта 2024, 18:27 | Обновлено 24 марта 2024, 18:40
134
0
Во вторник, 26 марта, состоится международный товарищеский матч.
Национальная сборная Германии будет принимать команду Нидерландов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.
Начало встречи запланировано в 21:45.
Германия – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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