Товарищеские матчи
26.03.2024 21:45 – FT 2 : 0
Чемпионат Европы27 марта 2024, 04:34 | Обновлено 27 марта 2024, 04:48
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Словения – Португалия – 2:0. Роналду на голодном пайке. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Любляне
27 марта 2024, 04:34 | Обновлено 27 марта 2024, 04:48
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Сборная Словении выиграла товарищеский матч в Любляне против команды Португалии (2:0).
Португальский форвард Криштиану Роналду отыграл весь поединок, но не сумел отметиться результативными действиями
Товарищеский матч. 27 марта. Любляна
Словения – Португалия – 2:0
Голы: Гнезда Черин, 72, Элсник, 80
Видео голов и обзор матча
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Тими Элшник (Словения).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гнезда-Черин (Словения).
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