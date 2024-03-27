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Словения
26.03.2024 21:45 – FT 2 : 0
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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 04:34 | Обновлено 27 марта 2024, 04:48
451
0

Словения – Португалия – 2:0. Роналду на голодном пайке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Любляне

27 марта 2024, 04:34 | Обновлено 27 марта 2024, 04:48
451
0
Словения – Португалия – 2:0. Роналду на голодном пайке. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Словении выиграла товарищеский матч в Любляне против команды Португалии (2:0).

Португальский форвард Криштиану Роналду отыграл весь поединок, но не сумел отметиться результативными действиями

Товарищеский матч. 27 марта. Любляна

Словения – Португалия – 2:0

Голы: Гнезда Черин, 72, Элсник, 80

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Тими Элшник (Словения).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гнезда-Черин (Словения).
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Источник Sport.ua
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