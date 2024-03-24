Товарищеские матчи
26.03.2024 21:45 - : -
Португалия24 марта 2024, 19:11 |
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Словения – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Во вторник, 26 марта, состоится международный товарищеский матч
24 марта 2024, 19:11 |
68
0
Во вторник, 26 марта, состоится международный товарищеский матч.
Национальная сборная Словения примет команду Португалии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Стожице» в Любляне.
Начало встречи запланировано в 21:45.
Словения – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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