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Товарищеские матчи
Словения
26.03.2024 21:45 - : -
Португалия
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Португалия
24 марта 2024, 19:11 |
68
0

Словения – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 26 марта, состоится международный товарищеский матч

24 марта 2024, 19:11 |
68
0
Словения – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Португалии

Во вторник, 26 марта, состоится международный товарищеский матч.

Национальная сборная Словения примет команду Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Стожице» в Любляне.

Начало встречи запланировано в 21:45.

Словения – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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