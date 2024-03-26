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Товарищеские матчи
Словения
26.03.2024 21:45 – FT 2 : 0
Португалия
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26 марта 2024, 21:58 | Обновлено 26 марта 2024, 22:22
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Словения – Португалия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует товарищеский матч сборных

26 марта 2024, 21:58 | Обновлено 26 марта 2024, 22:22
72
0
Словения – Португалия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта на Стожице (Любляна) пройдет товарищеский матч, в котором сборная Словении встретится со сборной Португалии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Словения – Португалия

Словения

Команда в 2000-е годы была хороша. Она дебютировала на Евро, а потом сыграли и на чемпионатах мира в 2002 и 2010 годах. Но и там парни заканчивали только на групповом этапе, и дальше будто отрезало. Причем если до этого получалось выигрывать стыковые поединки, то новые матчи плей-офф были неудачные – на Евро-2016 не пустили украинцы, взявшие реванш за неудачу в 1999-м. И только прошлогодний отбор принес долгожданный успех. С одной стороны, помог и жребий, ведь для выхода на турнир хватило опередить Финляндию и Северную Ирландию с Казахстаном, отнюдь не грандов. Но все же получилось у сборной набрать 22 очка, наравне с фаворитом, Данией. Сейчас подопечные Матьяша Кека играли против Мальты, и неожиданно ограничились ничьей, причем зрелищной, 2:2.

Португалия

Сборная обходилась без провалов. Ну не назовешь же таким вылет в четвертьфинале чемпионата мира в 2022 году, пусть даже в Катаре европейский гранд уступил Марокко. После этого у избранных появился новый наставник, Роберто Мартинес, не намного более старший, чем такие его подопечные, как Роналду с Пепе. В любом случае, в квалификации именно эта сборная показала лучший результат из всех участников, победив во всех 10 матчах. Впрочем, и соперниками были середняки – Словакия, Люксембург, Исландия и Босния, не говоря уже о Лихтенштейне, так что стопроцентный результат команды не назвать спортивным подвигом. Как и 5:2 с нынешней Швецией, с которых начался этот сбор.

Статистика личных встреч

Впервые Роналду и компания приедут в Любляну – до этого с таким противником, существующим около 30 лет, не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют гостям, и это закономерно. Верим, что они продолжат побеждать (коэффициент – 1,64).

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Источник Sport.ua
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