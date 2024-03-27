Товарищеские матчи
Англия27 марта 2024, 03:35 | Обновлено 27 марта 2024, 04:13
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Англия – Бельгия – 2:2. Беллингем спас от поражения. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на Уэмбли в Лондоне
27 марта 2024, 03:35 | Обновлено 27 марта 2024, 04:13
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Сборная Англии провела товарищеский матч на Уэмбли в Лондоне против команды Бельгии (2:2).
Команду Гарета Саутгейта от поражения спас Джуд Беллингем, который забил на 90+5 минуте.
Товарищеский матч. 27 марта. Лондон. Уэмбли
Англия – Бельгия – 2:2
Голы: Тоуни, 17 (с пенальти), Беллингем, 90+5 – Тилеманс, 11, 36
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Англия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Бельгия).
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Тони (Англия).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Бельгия).
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