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Товарищеские матчи
Англия
26.03.2024 21:45 – FT 2 : 2
Бельгия
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Англия
27 марта 2024, 03:35 | Обновлено 27 марта 2024, 04:13
28
0

Англия – Бельгия – 2:2. Беллингем спас от поражения. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на Уэмбли в Лондоне

27 марта 2024, 03:35 | Обновлено 27 марта 2024, 04:13
28
0
Англия – Бельгия – 2:2. Беллингем спас от поражения. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии провела товарищеский матч на Уэмбли в Лондоне против команды Бельгии (2:2).

Команду Гарета Саутгейта от поражения спас Джуд Беллингем, который забил на 90+5 минуте.

Товарищеский матч. 27 марта. Лондон. Уэмбли

Англия – Бельгия – 2:2

Голы: Тоуни, 17 (с пенальти), Беллингем, 90+5 – Тилеманс, 11, 36

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Англия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Бельгия).
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Тони (Англия).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Бельгия).
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Источник Sport.ua
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