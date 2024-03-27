Англия – Бельгия – 2:2. Беллингем спас от поражения. Видео голов и обзор

Сборная Англии провела товарищеский матч на Уэмбли в Лондоне против команды Бельгии (2:2).

Команду Гарета Саутгейта от поражения спас Джуд Беллингем, который забил на 90+5 минуте.

Товарищеский матч. 27 марта. Лондон. Уэмбли

Англия – Бельгия – 2:2

Голы: Тоуни, 17 (с пенальти), Беллингем, 90+5 – Тилеманс, 11, 36

Видео голов и обзор матча