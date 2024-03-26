26 марта на «Уэмбли» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Англии встретится со сборной Бельгии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Англия – Бельгия

Англия

Команда в прошлом цикле показала себя достаточно противоречиво. В Лиге Наций был откровенный провал с последним местом в своем квартете и вылетом из дивизиона А. Да и на чемпионате мира, при неожиданно яркой игре, выступили хуже, чем на предыдущих турнирах при Саутгейте, вылетев в четвертьфинале. Но Гарет все-таки сохранил свой пост. И уверенно прошел квалификацию на Евро, в том числе дважды обыграв Италию, главного конкурента. Там только Украина, да Северная Македония в последнем туре, свели вничью поединки с фаворитом. Но главный вызов - это грядущий чемпионат в Германии, где болельщики ждут настоящего триумфа. К ней сейчас и готовятся, и первым поединком в Лондоне была встреча против Бразилии. И первое поражение после мундиаля: уступили 0-1

Бельгия

Сборная откровенно провалилась в Катаре. Она туда ехала на фоне главного успеха в истории, бронзы-2018, но с постаревшими лидерами, не блещущими здоровьем. В итоге на чемпионате красные дьяволы, рассорившиеся друг с другом в раздевалке, не вышли из группы. Так бесславно закончилась в целом неплохая эра Роберто Мартинеса. Преемником ему выбрали Доменико Тедеско, молодого специалиста, что до этого работал, причем с противоречивыми результатами, только с клубами. Не все получалось, чего стоит домашняя ничья с Австрией. Но в целом, играя без таких лидеров, как Де Брейне и Куртуа, что залечивали травмы, команда уверенно прошла квалификацию, попутно обыграв в товарищеских поединках Германию на выезде и Сербию дома. 2024-й год начинался с поездки в Ирландию. Там обошлись без голов, закончив нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

Красные дьяволы на чемпионате мира-2018 выиграли у трех львов и в группе, и в матче за третье место. Потом была Лига Наций-2020 и обмен победами.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что подопечные Саутгейта реабилитируются перед болельщиками. Согласимся и поставим на победу англичан (коэффициент - 1,95).