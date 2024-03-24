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Англия
24 марта 2024, 17:55 |
70
0

Англия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 26 марта и начнется в 21:45

24 марта 2024, 17:55 |
70
0
Англия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Англия – Бельгия

Во вторник, 26 марта, состоится международный товарищеский матч.

Национальная сборная Англии примет команду Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Начало встречи запланировано в 21:45.

Англия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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