Англия24 марта 2024, 17:55 |
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Англия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 26 марта и начнется в 21:45
24 марта 2024, 17:55 |
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Во вторник, 26 марта, состоится международный товарищеский матч.
Национальная сборная Англии примет команду Бельгии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Начало встречи запланировано в 21:45.
Англия – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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