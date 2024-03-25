Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами

В ночь на 25 марта состоялись матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США) в верхней части сетки.

Первая ракетка мира Ига Свентек не без проблем обыграла Линду Носкову в трех сетах. Далее полька сыграет против Екатерины Александровой.

Третья сеяная Коко Гофф в двух партиях справилась с Осеан Доден. В следующем раунде американка встретится с Каролин Гарсией, которая выбила Наоми Осаку.

Джессика Пегула закрыла Лейлу Фернандес. В 1/8 финала пятую ракетку мира ждет противостояние с Эммой Наварро.

Днем ранее состоялись матчи 3-го раунда в нижней части сетки.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Линда Носкова [26] – 6:7 (7:9), 6:4, 6:4

Анастасия Павлюченкова [21] – Екатерина Александрова [14] – 4:6, 6:3, 3:6

Жасмин Паолини [12] – Эмма Наварро [20] – 2:6, 6:3, 0:6

Лейла Фернандес [31] – Джессика Пегула [5] – 5:7, 4:6

Коко Гофф [3] – Осеан Доден – 6:4, 6:0

Каролин Гарсия [23] – Наоми Осака – 7:6 (7:4), 7:5



Дарья Касаткина [10] – Сорана Кырстя [19] – 5:7, 2:6

Даниэль Коллинс – Элина Аванесян – 6:1, 6:2

WTA 1000 Майами. Хард. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Екатерина Александрова [14]

Эмма Наварро [20] – Джессика Пегула [5]

Коко Гофф [3] – Каролин Гарсия [23]

Сорана Кырстя [19] – Даниэль Коллинс

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [8] – Анна Калинская [22]

Мэдисон Киз [17] – Елена Рыбакина [4]

Виктория Азаренко [27] – Кэти Бултер [24]

Юлия Путинцева – Ангелина Калинина [32]