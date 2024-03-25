Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Свентек выбила Носкову, Пегула прошла Фернандес, Гофф обыграла Доден, вылет Осаки
В ночь на 25 марта состоялись матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США) в верхней части сетки.
Первая ракетка мира Ига Свентек не без проблем обыграла Линду Носкову в трех сетах. Далее полька сыграет против Екатерины Александровой.
Третья сеяная Коко Гофф в двух партиях справилась с Осеан Доден. В следующем раунде американка встретится с Каролин Гарсией, которая выбила Наоми Осаку.
Джессика Пегула закрыла Лейлу Фернандес. В 1/8 финала пятую ракетку мира ждет противостояние с Эммой Наварро.
Днем ранее состоялись матчи 3-го раунда в нижней части сетки.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Линда Носкова [26] – 6:7 (7:9), 6:4, 6:4
Анастасия Павлюченкова [21] – Екатерина Александрова [14] – 4:6, 6:3, 3:6
Жасмин Паолини [12] – Эмма Наварро [20] – 2:6, 6:3, 0:6
Лейла Фернандес [31] – Джессика Пегула [5] – 5:7, 4:6
Коко Гофф [3] – Осеан Доден – 6:4, 6:0
Каролин Гарсия [23] – Наоми Осака – 7:6 (7:4), 7:5
Дарья Касаткина [10] – Сорана Кырстя [19] – 5:7, 2:6
Даниэль Коллинс – Элина Аванесян – 6:1, 6:2
WTA 1000 Майами. Хард. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Екатерина Александрова [14]
Эмма Наварро [20] – Джессика Пегула [5]
Коко Гофф [3] – Каролин Гарсия [23]
Сорана Кырстя [19] – Даниэль Коллинс
Нижняя часть сетки
Мария Саккари [8] – Анна Калинская [22]
Мэдисон Киз [17] – Елена Рыбакина [4]
Виктория Азаренко [27] – Кэти Бултер [24]
Юлия Путинцева – Ангелина Калинина [32]
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