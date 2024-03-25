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WTA
25 марта 2024, 04:35 |
558
0

Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами

Свентек выбила Носкову, Пегула прошла Фернандес, Гофф обыграла Доден, вылет Осаки

25 марта 2024, 04:35 |
558
0
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В ночь на 25 марта состоялись матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США) в верхней части сетки.

Первая ракетка мира Ига Свентек не без проблем обыграла Линду Носкову в трех сетах. Далее полька сыграет против Екатерины Александровой.

Третья сеяная Коко Гофф в двух партиях справилась с Осеан Доден. В следующем раунде американка встретится с Каролин Гарсией, которая выбила Наоми Осаку.

Джессика Пегула закрыла Лейлу Фернандес. В 1/8 финала пятую ракетку мира ждет противостояние с Эммой Наварро.

Днем ранее состоялись матчи 3-го раунда в нижней части сетки.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Линда Носкова [26] – 6:7 (7:9), 6:4, 6:4
Анастасия Павлюченкова [21] – Екатерина Александрова [14] – 4:6, 6:3, 3:6

Жасмин Паолини [12] – Эмма Наварро [20] – 2:6, 6:3, 0:6
Лейла Фернандес [31] – Джессика Пегула [5] – 5:7, 4:6

Коко Гофф [3] – Осеан Доден – 6:4, 6:0
Каролин Гарсия [23] – Наоми Осака – 7:6 (7:4), 7:5

Дарья Касаткина [10] – Сорана Кырстя [19] – 5:7, 2:6
Даниэль Коллинс – Элина Аванесян – 6:1, 6:2

WTA 1000 Майами. Хард. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Екатерина Александрова [14]
Эмма Наварро [20] – Джессика Пегула [5]

Коко Гофф [3] – Каролин Гарсия [23]
Сорана Кырстя [19] – Даниэль Коллинс

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [8] – Анна Калинская [22]
Мэдисон Киз [17] – Елена Рыбакина [4]

Виктория Азаренко [27] – Кэти Бултер [24]
Юлия Путинцева – Ангелина Калинина [32]

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Осеан Доден Ига Свёнтек Линда Носкова Анастасия Павлюченкова Екатерина Александрова Жасмин Паолини Эмма Наварро Лейла Фернандес Джессика Пегула Коко Гофф Дарья Касаткина Сорана Кырстя Даниэль Коллинс Элина Аванесян Мария Саккари Анна Калинская Мэдисон Киз Елена Рыбакина Виктория Азаренко Кэти Бултер Юлия Путинцева Ангелина Калинина WTA Майами
Источник Sport.ua
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