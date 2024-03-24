С кем сыграет Калинина? Определена половина участниц 1/8 финала в Майами
Ангелина выбила вторую ракетку Арину Соболенко и в 4-м раунде сыграет с Юлией Путинцевой
В ночь на 24 марта определились участницы 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США) в нижней части сетки.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в трех сетах. В 4-м раунде украинка сыграет против Юлии Путинцевой, которая в 1/16 финала выиграла у Грет Миннен.
Еще одна украинка Даяна Ястремская не сумела одолеть 8-ю сеяную Марию Саккари, проиграв ей в двух партиях.
Что касается верхней части сетки, то из-за постоянных дождей во Флориде участницы 1/8 финала определятся только в ночь на 25 марта, поскольку только вчера большая часть теннисисток провела свои первые поединки на этих соревнованиях.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах уступила Наоми Осаке, а Ига Свентек, которая возглавляет рейтинг WTA, разгромила Камилу Джорджи, отдав всего 2 гейма.
WTA 1000 Майами. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Линда Носкова [26]
Анастасия Павлюченкова [21] – Екатерина Александрова [14]
Жасмин Паолини [12] – Эмма Наварро [20]
Лейла Фернандес [31] – Джессика Пегула [5]
Коко Гофф [3] – Осеан Доден
Каролин Гарсия [23] – Наоми Осака
Дарья Касаткина [10] – Сорана Кырстя [19]
Даниэль Коллинс – Элина Аванесян
Нижняя часть сетки
Мария Саккари [8] – Даяна Ястремская [28] – 7:5, 6:4
Анна Калинская [22] – Алена Остапенко [9] – 6:3, 6:1
Ван Синьюй – Мэдисон Киз [17] – 4:6, 6:7 (5:7)
Тейлор Таунсенд [Q] – Елена Рыбакина [4] – 3:6, 7:6 (7:3), 4:6
Чжэн Циньвень [7] – Виктория Азаренко [27] – 4:6, 5:7
Кэти Бултер [24] – Беатрис Хаддад Майя [11] – 6:2, 6:2
Юлия Путинцева – Грет Миннен [LL] – 6:2, 2:6, 6:4
Ангелина Калинина [32] – Арина Соболенко [2] – 6:4, 1:6, 6:1
WTA 1000 Майами. Пары 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Мария Саккари [8] – Анна Калинская [22]
Мэдисон Киз [17] – Елена Рыбакина [4]
Виктория Азаренко [27] – Кэти Бултер [24]
Юлия Путинцева – Ангелина Калинина [32]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне провели товарищеский матч с командой «Денгофф»
Смотрите видеообзор матча первой ракетки Украины