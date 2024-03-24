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WTA
24 марта 2024, 11:05 |
437
0

С кем сыграет Калинина? Определена половина участниц 1/8 финала в Майами

Ангелина выбила вторую ракетку Арину Соболенко и в 4-м раунде сыграет с Юлией Путинцевой

24 марта 2024, 11:05 |
437
0
С кем сыграет Калинина? Определена половина участниц 1/8 финала в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В ночь на 24 марта определились участницы 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США) в нижней части сетки.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в трех сетах. В 4-м раунде украинка сыграет против Юлии Путинцевой, которая в 1/16 финала выиграла у Грет Миннен.

Еще одна украинка Даяна Ястремская не сумела одолеть 8-ю сеяную Марию Саккари, проиграв ей в двух партиях.

Что касается верхней части сетки, то из-за постоянных дождей во Флориде участницы 1/8 финала определятся только в ночь на 25 марта, поскольку только вчера большая часть теннисисток провела свои первые поединки на этих соревнованиях.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах уступила Наоми Осаке, а Ига Свентек, которая возглавляет рейтинг WTA, разгромила Камилу Джорджи, отдав всего 2 гейма.

WTA 1000 Майами. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Линда Носкова [26]
Анастасия Павлюченкова [21] – Екатерина Александрова [14]

Жасмин Паолини [12] – Эмма Наварро [20]
Лейла Фернандес [31] – Джессика Пегула [5]

Коко Гофф [3] – Осеан Доден
Каролин Гарсия [23] – Наоми Осака

Дарья Касаткина [10] – Сорана Кырстя [19]
Даниэль Коллинс – Элина Аванесян

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [8] – Даяна Ястремская [28] – 7:5, 6:4
Анна Калинская [22] – Алена Остапенко [9] – 6:3, 6:1

Ван Синьюй – Мэдисон Киз [17] – 4:6, 6:7 (5:7)
Тейлор Таунсенд [Q] – Елена Рыбакина [4] – 3:6, 7:6 (7:3), 4:6

Чжэн Циньвень [7] – Виктория Азаренко [27] – 4:6, 5:7
Кэти Бултер [24] – Беатрис Хаддад Майя [11] – 6:2, 6:2

Юлия Путинцева – Грет Миннен [LL] – 6:2, 2:6, 6:4
Ангелина Калинина [32] – Арина Соболенко [2] – 6:4, 1:6, 6:1

WTA 1000 Майами. Пары 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [8] – Анна Калинская [22]
Мэдисон Киз [17] – Елена Рыбакина [4]

Виктория Азаренко [27] – Кэти Бултер [24]
Юлия Путинцева – Ангелина Калинина [32]

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WTA Майами Ига Свёнтек Линда Носкова Анастасия Павлюченкова Жасмин Паолини Эмма Наварро Лейла Фернандес Джессика Пегула Коко Гофф Осеан Доден Каролин Гарсия Наоми Осака Дарья Касаткина Сорана Кырстя Даниэль Коллинс Элина Аванесян Мария Саккари Даяна Ястремская Анна Калинская Алена Остапенко Ван Синьюй Тейлор Таунсенд Елена Рыбакина Чжэн Циньвень Виктория Азаренко Кэти Бултер Беатрис Хаддад Майя Юлия Путинцева Грет Миннен Ангелина Калинина Арина Соболенко Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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