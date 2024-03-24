Первая лига. Три воздушных тревоги: Кремень и Металлист играли 4 часа

В первом официальном матче в 2024 году «Кремень» и «Металлист» сыграли вничью матч Первой лиги (0:0).

Оба тайма были разделены на части из-за воздушных тревог в Полтавской области. Сначала она прервала игру на 28-й минуте до перерыва, а затем – на 50-й и 68-й после. Суммарно с огромными паузами поединок длился более 4 часов.

Моментами активнее выглядели футболисты «Кременя», которые имели шанс забивать и со свободного удара, и после атаки, увенчавшейся сейвом Рыбака после удара Трофимюка и выстрелом выше ворот Галояна.

У команды Андрея Анищеко лучший момент в первой половине поединка у Юрия Голубко. На ударную позицию его прекрасным розыгрышем вывели Габриель Гомес, Александр Цвиренко и простреливавший с фланга Кирилл Дигтярь. В этом матче Юрий играл на острие атаки.

Во второй 45-минутке неплохо пробивали Багачанский и Исаенко. В свою очередь Владислав Рыбак снова вступил в игру – после передачи Обамины пробивал Галоян.

После классного приема с лета пробивал по воротам «Кременя» Александр Цвиренко. Через несколько минут 11-й номер желто-синих также мог забивать после классной атаки, которую разогнали Багачанский и Кайдалов, ожививший игру своим выходом на замену.

В других матчах игрового дня Буковина обыграла Диназ (2:0), Агробизнес и Виктория разошлись миром (0:0).

Первая лига. Второй раунд. 1-й тур, 24 марта

Группа выживания. Кременчуг. Стадион «Кремень-Арена им. А. Бабаева»

12:00. Кремень Кременчуг – Металлист Харьков – 0:0

Кремень: Арсений Коркодим – Юрий Дудник, Даниил Аркуша, Иван Паламарчук, Давронбек Азизов, Орест Панчишин (к), Андрей Савицкий (Артем Уманец, 79), Майкл Обамина, Симон Галоян, Мирослав Трофимюк (Иван Куць, 62), Андрей Глоба (Владислав Молько, 88)

Запас: Артем Матус, Назарий Пастернак, Александр Дихтярук, Артем Товкач, Станислав Рокотянский, Даниил Сидоренко

Главный тренер – Игорь Климовский

Металлист: Владислав Рыбак – Максим Багачанский, Даниэль Вернаттус (Даниил Кайдалов, 64), Юрий Голубка (Даниил Тепляков, 50), Габриель Гомес (к), Кирилл Дигтярь, Евгений Исаенко, Денис Пидручный, Богдан Порох, Александр Цвиренко (Роман Горенко, 86)

Запас: Дмитрий Фастов, Максим Ореховский, Егор Абрамов, Алексей Горяинов

Главный тренер – Андрей Анищенко

Предупреждения: Савицкий (28), Азизов (39), Панчишин (44) – Багачанский (48), Подручный (60), Приходько (90+1), Гомес (90+3), Кайдалов (90+4)

Удаление: Панчишин (90+4, друг желтая)

12:30. Диназ Вышгород – Буковина Черновцы – 0:2

Голм: Палагнюк, 60, Будняк, 88

Чемпионская группа

13:15. Агробизнес Волочиск – Виктория Сумы – 0:0

Турнирная таблица