24.03.2024 13:15 - : -
Украина. Первая лига24 марта 2024, 12:00 |
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Кремень – Металлист, Диназ – Буковина, Агробизнес – Виктория. Смотреть LIVE
Смотрите 24 марта трансляцию поединков 1-го тура 2-го раунда Первой лиги
24 марта 2024, 12:00 |
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24 марта проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей 1-го тура второго раунда.
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Первая лига. Второй раунд. 1-й тур, 24 марта
Група выбывания
- 12:00. Кремень Кременчуг – Металлист Харьков
- 12:30. Диназ Вышгород – Буковина Черновцы
Чемпионская группа
- 13:15. Агробизнес Волочиск – Виктория Сумы
Турнирная таблица
12:00. Кремень Кременчуг – Металлист Харьков
12:30. Диназ Вышгород – Буковина Черновцы
13:15. Агробизнес Волочиск – Виктория Сумы
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