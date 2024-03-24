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Чемпионат Украины
Агробизнес
24.03.2024 13:15 - : -
Виктория
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Украина. Первая лига
24 марта 2024, 12:00 |
215
0

Кремень – Металлист, Диназ – Буковина, Агробизнес – Виктория. Смотреть LIVE

Смотрите 24 марта трансляцию поединков 1-го тура 2-го раунда Первой лиги

24 марта 2024, 12:00 |
215
0
Кремень – Металлист, Диназ – Буковина, Агробизнес – Виктория. Смотреть LIVE

24 марта проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей 1-го тура второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 1-й тур, 24 марта

Група выбывания

  • 12:00. Кремень Кременчуг – Металлист Харьков
  • 12:30. Диназ Вышгород – Буковина Черновцы

Чемпионская группа

  • 13:15. Агробизнес Волочиск – Виктория Сумы

Турнирная таблица

12:00. Кремень Кременчуг – Металлист Харьков

12:30. Диназ Вышгород – Буковина Черновцы

13:15. Агробизнес Волочиск – Виктория Сумы

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Источник Sport.ua
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