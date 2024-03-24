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Чемпионат Украины
Скала 1911
24.03.2024 13:30 – FT 0 : 0
Нива Винница
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Украина. Вторая лига
24 марта 2024, 17:55 |
1931
0

ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста

У Валентина Напуды был отличный шанс забить за «Скалу 1911» в матче с «Нивой» Винница

24 марта 2024, 17:55 |
1931
0
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
Screenshot

24 марта состоялся матч 20-го тура Второй лиги Украины между командами «Скала 1911» и «Нива» Винница. Игра завершилась со счетом 0:0.

На 11-й минуте встречи 19-летний форвард хозяев Валентин Напуда упустил супершанс открыть счет в поединке.

После прострела с правого фланга голкипер гостей не сумел дотянуться до мяча. Напуда остался 1 на 1 с пустыми воротами, но совершил дикий фейл, не сумев удачно подстроиться под удар.

В итоге мяч забрал кипер винницкого клуба, а футболисты так и не забили ни одного мяча за поединок.

24 марта состоялось еще два матча 20-го тура Второй лиги: «Реал Фарма» сыграл вничью с ЮКСА (1:1), а «Дружба» Мировка обыграла «Локомотив» Киев 3:1

Вторая лига Украины. 20-й тур. 24 марта

Скала 1911 – Нива Винница – 0:0

Дружба Мировка – Локомотив Киев – 3:1

Голы: Сомов, 16, Юзефович, 79, Бандурин, 84 – Полищук, 90+1

Реал Фарма – ЮКСА – 1:1

Голы: Марченко, 68 – Гоуларт, 47

Удаление: Росиан, 83

ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста

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Источник Sport.ua
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