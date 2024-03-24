24 марта состоялся матч 20-го тура Второй лиги Украины между командами «Скала 1911» и «Нива» Винница. Игра завершилась со счетом 0:0.

На 11-й минуте встречи 19-летний форвард хозяев Валентин Напуда упустил супершанс открыть счет в поединке.

После прострела с правого фланга голкипер гостей не сумел дотянуться до мяча. Напуда остался 1 на 1 с пустыми воротами, но совершил дикий фейл, не сумев удачно подстроиться под удар.

В итоге мяч забрал кипер винницкого клуба, а футболисты так и не забили ни одного мяча за поединок.

24 марта состоялось еще два матча 20-го тура Второй лиги: «Реал Фарма» сыграл вничью с ЮКСА (1:1), а «Дружба» Мировка обыграла «Локомотив» Киев 3:1

Вторая лига Украины. 20-й тур. 24 марта

Скала 1911 – Нива Винница – 0:0

Дружба Мировка – Локомотив Киев – 3:1

Голы: Сомов, 16, Юзефович, 79, Бандурин, 84 – Полищук, 90+1

Реал Фарма – ЮКСА – 1:1

Голы: Марченко, 68 – Гоуларт, 47



Удаление: Росиан, 83

ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста