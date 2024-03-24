Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Фарма – ЮКСА, Дружба – Локомотив, Скала – Нива В. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат Украины
Скала 1911
24.03.2024 13:30 - : -
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
24 марта 2024, 10:23 |
20
0

Реал Фарма – ЮКСА, Дружба – Локомотив, Скала – Нива В. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 24 марта видеотрансляцию матчей Второй лиги

24 марта 2024, 10:23 |
20
0
Реал Фарма – ЮКСА, Дружба – Локомотив, Скала – Нива В. Смотреть онлайн LIVE

24 марта продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Вторая лига. 20-й тур, 24 марта

  • 12:15. Реал Фарма Одесса – ЮКСА Тарасовка
  • 13:00. Дружба Мировка – Локомотив Киев
  • 13:30. Скала 1911 Стрый – Нива Винница

Турнирная таблица

12:15. Реал Фарма Одесса – ЮКСА Тарасовка

13:00. Дружба Мировка – Локомотив Киев

13:30. Скала 1911 Стрый – Нива Винница

По теме:
Кремень – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Новичок Кривбасса: «Когда такая команда приглашает, нет опции отказать»
Игрок сборной Ганы прибыл в расположение Кривбасса
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Реал Фарма ЮКСА Тарасовка Дружба Мировка Локомотив Киев Скала Стрый Нива Винница
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб из MLS сделал предложение о трансфере форварда Шахтера
Футбол | 24 марта 2024, 09:39 0
Клуб из MLS сделал предложение о трансфере форварда Шахтера
Клуб из MLS сделал предложение о трансфере форварда Шахтера

Кевин Келси в последнее время имеет минимум игровой практики в стане «горняков»

Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Футбол | 23 марта 2024, 19:14 66
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн

Георгий Судаков может усилить состав лидера АПЛ

Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Футбол | 24.03.2024, 07:05
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Минус 990 окупантов, 28 ББМ и 44 артсистем. ВСУ обновили статистику потерь
Война | 24.03.2024, 08:17
Минус 990 окупантов, 28 ББМ и 44 артсистем. ВСУ обновили статистику потерь
Минус 990 окупантов, 28 ББМ и 44 артсистем. ВСУ обновили статистику потерь
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
Теннис | 24.03.2024, 06:30
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
22.03.2024, 20:05 3
Теннис
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
22.03.2024, 08:01
Футбол
Тренер сборной Исландии отметил важный позитив перед матчем с Украиной
Тренер сборной Исландии отметил важный позитив перед матчем с Украиной
22.03.2024, 10:49 1
Футбол
Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером
Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером
23.03.2024, 06:55 14
Бокс
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
Тренер Исландии объяснил слова про Израиль и высказался о войне в Украине
23.03.2024, 20:45 5
Футбол
Источник: Хаби Алонсо уже договорился топ-клубом
Источник: Хаби Алонсо уже договорился топ-клубом
22.03.2024, 19:57 3
Футбол
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
22.03.2024, 09:25 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем