24.03.2024 13:30 - : -
Украина. Вторая лига24 марта 2024, 10:23 |
20
0
Реал Фарма – ЮКСА, Дружба – Локомотив, Скала – Нива В. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 24 марта видеотрансляцию матчей Второй лиги
24 марта 2024, 10:23 |
20
0
24 марта продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Вторая лига. 20-й тур, 24 марта
- 12:15. Реал Фарма Одесса – ЮКСА Тарасовка
- 13:00. Дружба Мировка – Локомотив Киев
- 13:30. Скала 1911 Стрый – Нива Винница
Турнирная таблица
12:15. Реал Фарма Одесса – ЮКСА Тарасовка
13:00. Дружба Мировка – Локомотив Киев
13:30. Скала 1911 Стрый – Нива Винница
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 марта 2024, 09:39 0
Кевин Келси в последнее время имеет минимум игровой практики в стане «горняков»
Футбол | 23 марта 2024, 19:14 66
Георгий Судаков может усилить состав лидера АПЛ
Футбол | 24.03.2024, 07:05
Война | 24.03.2024, 08:17
Теннис | 24.03.2024, 06:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.03.2024, 20:05 3
22.03.2024, 08:01
22.03.2024, 10:49 1
23.03.2024, 06:55 14
23.03.2024, 20:45 5
22.03.2024, 19:57 3
22.03.2024, 09:25 9