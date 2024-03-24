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Украина. Вторая лига
24 марта 2024, 15:45 | Обновлено 24 марта 2024, 16:02
1258
1

Президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного футболиста в Украине

Николай Лиховидов вышел на матч Второй лиги в возрасте 58 лет

24 марта 2024, 15:45 | Обновлено 24 марта 2024, 16:02
1258
1
Президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного футболиста в Украине
ФК Реал Фарма. Николай Лиховидов (слева)

Играющий президент клуба «Реал Фарма» Николай Лиховидов обновил собственноручно установленный исторический рекорд как самый возрастной футболист чемпионатов Украины среди профессионалов.

58-летний бизнесмен и футболист вышел в стартовом составе команды на матч против ФК «ЮКСА» (1:1). В день матча возраст Лиховидова составлял 58 лет 1 месяц 28 дней.

«Реал Фарма» в турнирной таблице Второй лиги Украины занимает 13 место, имея 15 очков после 17 матчей. «ЮКСА» борется за выход в Первую лигу.

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Реал Фарма – ЮКСА, Дружба – Локомотив, Скала – Нива В. Смотреть онлайн LIVE
Реал Фарма чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины ЮКСА Тарасовка Николай Лиховидов
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