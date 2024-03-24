Президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного футболиста в Украине

Играющий президент клуба «Реал Фарма» Николай Лиховидов обновил собственноручно установленный исторический рекорд как самый возрастной футболист чемпионатов Украины среди профессионалов.

58-летний бизнесмен и футболист вышел в стартовом составе команды на матч против ФК «ЮКСА» (1:1). В день матча возраст Лиховидова составлял 58 лет 1 месяц 28 дней.

«Реал Фарма» в турнирной таблице Второй лиги Украины занимает 13 место, имея 15 очков после 17 матчей. «ЮКСА» борется за выход в Первую лигу.