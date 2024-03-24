Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Вереса: «Уже планируем еще один благотворительный матч в Европе»
Украина. Премьер лига
24 марта 2024, 12:30 | Обновлено 24 марта 2024, 12:51
221
0

Президент Вереса: «Уже планируем еще один благотворительный матч в Европе»

Иван Надеин прокомментировал поражение от «Рот-Вайс» Эссен

24 марта 2024, 12:30 | Обновлено 24 марта 2024, 12:51
221
0
Президент Вереса: «Уже планируем еще один благотворительный матч в Европе»
НК Верес. Иван Надеин

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин прокомментировал поражение в благотворительном матче против немецкого «Рот-Вайс» Эссен (1:3):

«Все по-немецки разумно, прагматично. Правильный подход. Мы поговорили с президентом клуба о том, как формируется бюджет. У них футбольный клуб – это не убыточный проект. Есть спонсоры, зрители, телеправа. Для полумиллионного Эссена – это мощный клуб.

Хорошая инфраструктура, тренировочные поля. Это не «Бавария», но мы получили полезный опыт.

В Эссене почти 13 тысяч членов клуба, которые участвуют в выборах президента, принимают решения. Очень похоже на наш формат с акционерами.

Также мы пообщались с мэром города. Этот матч – благотворительный. Война имеет два измерения: за наши границы и за наших детей. Сегодня мы будем играть именно за наших детей. Для них мы развиваем инфраструктуру в Ровно. Ровно и Эссен – города побратимы. «Верес» и «Рот-Вайс» – клубы побратимы. И таких матчей нужно больше. Мы уже планируем еще один благотворительный матч в другой стране Европы. Но также с мощным клубом. Наши союзники нам помогают и мы совместно пытаемся пережить эти непростые времена».

По теме:
Эндрик рассказал, что уже забивал на Уэмбли — правда, делал это в видеоигре
КОВАЛЬ: «В спаррингах Заря делала ставку на игровую практику»
Легенды Реала с Зиданом в составе проиграли Порту в благотворительном матче
товарищеские матчи благотворительные матчи Верес Ровно контрольные матчи УПЛ Рот-Вайсс Эссен Иван Надеин
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина прокомментировала сенсационную победу над Соболенко в Майами
Теннис | 24 марта 2024, 06:08 1
Калинина прокомментировала сенсационную победу над Соболенко в Майами
Калинина прокомментировала сенсационную победу над Соболенко в Майами

Ангелина в трех сетах переиграла вторую ракетку мира

Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Футбол | 23 марта 2024, 19:14 60
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн
Будет украинский дуэт? Арсенал хочет купить игрока из Украины за 86 млн

Георгий Судаков может усилить состав лидера АПЛ

ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
Теннис | 24.03.2024, 06:30
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к решающей игре с Исландией
Футбол | 24.03.2024, 12:39
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к решающей игре с Исландией
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к решающей игре с Исландией
С кем сыграет Калинина? Определена половина участниц 1/8 финала в Майами
Теннис | 24.03.2024, 11:05
С кем сыграет Калинина? Определена половина участниц 1/8 финала в Майами
С кем сыграет Калинина? Определена половина участниц 1/8 финала в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
ВИДЕО. Реакция Реброва на камбек сборной Украины в матче с Боснией
22.03.2024, 08:01
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Разгром от Англии, потеря очков Сербией
23.03.2024, 06:23 6
Футбол
Источник: Хаби Алонсо уже договорился топ-клубом
Источник: Хаби Алонсо уже договорился топ-клубом
22.03.2024, 19:57 3
Футбол
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
23.03.2024, 16:05 5
Футбол
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
22.03.2024, 20:05 3
Теннис
Форвард сборной Исландии: «Это безумие. Едем побеждать Украину»
Форвард сборной Исландии: «Это безумие. Едем побеждать Украину»
22.03.2024, 11:12 9
Футбол
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
22.03.2024, 09:25 9
Футбол
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
22.03.2024, 17:49 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем