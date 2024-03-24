Президент Вереса: «Уже планируем еще один благотворительный матч в Европе»

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин прокомментировал поражение в благотворительном матче против немецкого «Рот-Вайс» Эссен (1:3):

«Все по-немецки разумно, прагматично. Правильный подход. Мы поговорили с президентом клуба о том, как формируется бюджет. У них футбольный клуб – это не убыточный проект. Есть спонсоры, зрители, телеправа. Для полумиллионного Эссена – это мощный клуб.

Хорошая инфраструктура, тренировочные поля. Это не «Бавария», но мы получили полезный опыт.

В Эссене почти 13 тысяч членов клуба, которые участвуют в выборах президента, принимают решения. Очень похоже на наш формат с акционерами.

Также мы пообщались с мэром города. Этот матч – благотворительный. Война имеет два измерения: за наши границы и за наших детей. Сегодня мы будем играть именно за наших детей. Для них мы развиваем инфраструктуру в Ровно. Ровно и Эссен – города побратимы. «Верес» и «Рот-Вайс» – клубы побратимы. И таких матчей нужно больше. Мы уже планируем еще один благотворительный матч в другой стране Европы. Но также с мощным клубом. Наши союзники нам помогают и мы совместно пытаемся пережить эти непростые времена».