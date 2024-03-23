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Украина. Премьер лига
23 марта 2024, 19:48 |
366
0

Верес впервые сыграл в Германии. Команда провела контрольный матч

Команда выехала в Германию на благотворительный матч

23 марта 2024, 19:48 |
366
0
Верес впервые сыграл в Германии. Команда провела контрольный матч
ФК Верес

Команда УПЛ «Верес» заполнила паузу на матчи сборных выездом в Германию, где провела контрольную и благотворительную встречу с «Рот-Вайссом» Эссен из Региональной лиги.

Немецкая команда выиграла со счетом 3:1, в составе «Вереса» забил Дмитрий Шастал. Президент клуба Иван Надеин обещает, что это будет не последний благотворительный матч в Европе.

Контрольный матч

Рот-Вайсс (Эссен) – Верес (Ровно) – 3:1
Голы: Шастал, 23

Верес: Когут (Ющишин, 31, Паст, 61) - Вовченко (Жулио Сезар, 46), Кучеренко (Мельник, 31, Курко, 61), Гакман (Балан, 46), Смиян (Шевченко, 46), Кучеров (Банада, 46, Наумов, 87), Клец (Поварук, 46), Дахновский (Янаков, 46), Шастал (Свитюха, 31), Мрвальевич (М.Шестаков, 31, Годя, 61), Яго (Гайдучик, 46, Выдрич, 87)

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Верес Ровно Рот-Вайсс Эссен контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник ФК Верес
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