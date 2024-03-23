Рот-Вайсс Эссен

Товарищеские матчи
23.03.2024 16:00 - : -
Украина. Премьер лига23 марта 2024, 13:05 | Обновлено 23 марта 2024, 13:11
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Рот-Вайс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
23 марта в 15:00 клуб из Ровно проведет товарищеский поединок
23 марта 2024, 13:05 | Обновлено 23 марта 2024, 13:11
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В субботу, 23 марта, состоится международный товарищеский матч, в котором отношения в Эссене (Германия) выяснят местный клуб «Рот-Вайс» и ровенский «Верес».
Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.
НК «Верес» информирует, что все средства, собранные от продажи билетов на матч, пойдут на развитие детской академии и футбольной инфраструктуры.
Напомним, «Верес» в таблице УПЛ занимает 14-е место, имея 16 очков после 20 матчей.
Прямая трансляция встречи «Рот-Вайс» – «Верес» будет на Veres TV.
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