Рот-Вайсс Эссен

В субботу, 23 марта, состоится международный товарищеский матч, в котором отношения в Эссене (Германия) выяснят местный клуб «Рот-Вайс» и ровенский «Верес».

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

НК «Верес» информирует, что все средства, собранные от продажи билетов на матч, пойдут на развитие детской академии и футбольной инфраструктуры.

Напомним, «Верес» в таблице УПЛ занимает 14-е место, имея 16 очков после 20 матчей.

Прямая трансляция встречи «Рот-Вайс» – «Верес» будет на Veres TV.