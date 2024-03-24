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Кремень
24.03.2024 12:00 - : -
Металлист
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Украина. Первая лига
24 марта 2024, 09:36 | Обновлено 24 марта 2024, 09:37
116
0

Кремень – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Поединок состоится 24 марта в 12:00 по Киеву

24 марта 2024, 09:36 | Обновлено 24 марта 2024, 09:37
116
0
Кремень – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Металлист

23 марта на «Кремень-Арене» имени Олега Бабаева пройдет матч 1-го тура в группе выбывания Первой Лиги Украины, в котором «Кремень» встретится с «Металлистом». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Кремень

Команда с таким же названием была на пике в 90-е годы прошлого века, когда провела 6 сезонов кряду в высшем дивизионе страны и играла в полуфинале кубка. Но постепенно все разладилось, и все закончилось банкротством в начале нового столетия. Проект быстро перезапустили, но вплоть до 2019-го года, с разовым исключением, он играл во Второй Лиге. И только в последние годы бело-синие закрепились в Первой, не замахиваясь на нечто большее. Сейчас предстоит защита прописки, ведь, несмотря на приход в сентябре опытного наставника Игоря Климовского, удалось набрать за 18 осенних матчей только 14 очков. Но, во-первых, даже в их группе у пары команд результаты хуже, во-вторых, за зиму в городе искали возможности для усиления состава.

Металлист

Клуб очень быстро поднимался в классе. Будучи основан в 2019-м году Красниковым, в прошлом руководителе культового харьковского проекта, он с первой попытки, в 2021-м году, выиграл Вторую Лигу. А через год подопечные Кучера триумфовали этажом выше. Вот только уже летом проект покинул и основатель, и главный тренер, и ведущие футболисты. Да и, главное, инвестору, Ярославскому, снова стало не до финансирования своего спортивного детища. Желто-синих пытались удерживать как-то на плаву, но УПЛ этот представитель Харькова покинул с предпоследнего места. Да и в Первой Лиге откровенно не впечатлял осенью, набрав только 14 очков. Выжить еще реально, но не факт, что это интересно многим в Первой столице.

Статистика личных встреч

В своем нынешнем формате, после очередного воскрешения, клубы играли только в 2021-м году, в Первой Лиге. Тогда харьковчане разгромили соперника 4-0.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают шансы пары как равные. Вряд ли после долгой паузы команды смогут порадовать зрелищностью - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,82).

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Источник Sport.ua
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