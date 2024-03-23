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Украина. Премьер лига
23 марта 2024, 19:30 |
863
0

С голами новичков Петряка и Эрнандеса. Полесье провело контрольный матч

Команда Шищенко заполняет паузу на матчи сборных

23 марта 2024, 19:30 |
863
0
С голами новичков Петряка и Эрнандеса. Полесье провело контрольный матч
ФК Полесье

Команда УПЛ «Полесье», заполняя паузу на матчи сборных, провело контрольный поединок с командой «Штурм» (Иванков, Киевская область).

Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу команды Сергея Шищенко, а два гола забили недавние новички команды Луифер Эрнандес и Иван Петряк. Еще один мяч на счету Грицука.

Контрольный матч

Полесье – Штурм (Иванков) 3:1
Голы: Грицук, Петряк, Эрнандес

ФК «Полесье»

Состав на 1 тайм: Кудрик, Кравец, Шабанов, Кушниренко, Тейлор (Кравченко), Танковский, Петряк, Таллес, Грицук, Ндукве, Эрнандес

Состав на 2 тайм: Поспелов, Белоконь, Чечер, Чоботенко, Кравченко, Кушниренко, Петряк, Таллес, Козак, Эрнандес (Ндукве), Будковский

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Источник Sport.ua
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