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  4. Иван ПЕТРЯК: «Я очень соскучился по играм»
Украина. Премьер лига
24 марта 2024, 14:56 |
148
0

Иван ПЕТРЯК: «Я очень соскучился по играм»

Полузащитник «Полесья» прокомментировал победу над «Штурмом»

24 марта 2024, 14:56 |
148
0
Иван ПЕТРЯК: «Я очень соскучился по играм»
ФК Полесье. Иван Петряк

Полузащитник житомирского «Полесья» Иван Петряк прокомментировал победу в товарищеском матче против иванковского «Штурма» (3:1):

«Я очень соскучился по играм. Хотя это и товарищеская встреча, но для нас это важно, потому что была довольно сложная неделя: было по две тренировки, это, можно сказать, были мини-сборы, возможно, немного устали. Но сегодня играли с очень неплохой командой. Много моментов получалось хорошо. Конечно, были ошибки, но это нормально, потому что ноги немного были уставшие.

Первый гол – там мы, видимо, вместе занесли мяч. Был уже метр до ворот, хорошая передача от Лукаса и в четыре ноги мы занесли уже тот мяч в ворота. Конечно, еще нужно еще какое-то время, чтобы наработать полное понимание с ребятами, но тренировок много, активно работаем, разговариваем, много теоретических занятий, тренерский штаб постоянно подсказывает. Понимание по-немногу приходит. Адаптация совсем не нужна, потому что разговариваем мы на одном языке. Нужно еще какое-то время, но уже гораздо лучше понимаем».

Напомним, Иван Петряк не провел ни одного официального матча в сезоне 2023/24.

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товарищеские матчи Полесье Житомир Иван Петряк контрольные матчи УПЛ Штурм Иванков
Источник ФК Полесье
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