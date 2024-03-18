Полесье в паузе чемпионата сыграет с любителями

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Полесья» во время текущей паузы в чемпионате УПЛ проведут 23 марта контрольный матч с аматорским «Штурмом» (Иванков).

Не исключено, что полещуки, которые провалили старт весенней части сезона, специально остановили свой выбор именно на соседях с Киевщины, чтобы почувствовать вкус победы и исправить прицел перед календарным матчем 22 тура с «Черноморцем», который пройдет 30 марта в Житомире.

По имеющейся информации исполняющий обязанности главного тренера Сергей Шищенко пока не может рассчитывать на Богдана Михайличенко и Эмиля Мустафаева, которые вызваны, соответственно, в национальные сборные Украины и Азербайджана, Александра Назаренко, который находится в расположении олимпийской сборной Украины и Артема Смолякова и Бориса Крушинского, которые готовятся в нашей молодежной сборной.

Остальные футболисты «Полесья», за исключением травмированного легионера из Конго Бени Макуаны – в строю.

Сейчас в активе полищуков 33 очка и они занимают шестое место в чемпионате УПЛ.

Ранее сообщалось, что новый тренер «Полесья» Сергей Шищенко после своего дебютного матча с «Оболонью» (0:1) рассказал о том, что о назначении в житомирскую команду узнал из СМИ.