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Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 21:13 |
206
0

Полесье в паузе чемпионата сыграет с любителями

Два футболиста уехали в сборные

18 марта 2024, 21:13 |
206
0
Полесье в паузе чемпионата сыграет с любителями
ФК Полесье

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Полесья» во время текущей паузы в чемпионате УПЛ проведут 23 марта контрольный матч с аматорским «Штурмом» (Иванков).

Не исключено, что полещуки, которые провалили старт весенней части сезона, специально остановили свой выбор именно на соседях с Киевщины, чтобы почувствовать вкус победы и исправить прицел перед календарным матчем 22 тура с «Черноморцем», который пройдет 30 марта в Житомире.

По имеющейся информации исполняющий обязанности главного тренера Сергей Шищенко пока не может рассчитывать на Богдана Михайличенко и Эмиля Мустафаева, которые вызваны, соответственно, в национальные сборные Украины и Азербайджана, Александра Назаренко, который находится в расположении олимпийской сборной Украины и Артема Смолякова и Бориса Крушинского, которые готовятся в нашей молодежной сборной.

Остальные футболисты «Полесья», за исключением травмированного легионера из Конго Бени Макуаны – в строю.

Сейчас в активе полищуков 33 очка и они занимают шестое место в чемпионате УПЛ.

Ранее сообщалось, что новый тренер «Полесья» Сергей Шищенко после своего дебютного матча с «Оболонью» (0:1) рассказал о том, что о назначении в житомирскую команду узнал из СМИ.

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Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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