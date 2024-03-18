Новый тренер Полесья: «О назначении в команду узнал из прессы»
Сергей Шищенко прочитал в СМИ, а потом ему рассказал президент
Новый тренер «Полесья» Сергей Шищенко после своего дебютного матча с «Оболонью» (0:1) рассказал о том, что о назначении в житомирскую команду узнал из СМИ.
«О назначении узнал из прессы. Президент клуба позвонил и попросил приехать в Киев. Пока я ехал, то из СМИ узнал о том, что буду главным тренером. Не понимал, почему именно еду на встречу».
«Мы много общаемся с президентом, обсуждаем «Звягель» и другие вопросы, поэтому не думал, почему именно еду в Киев. Президент сказал, что буду теперь исполняющим обязанности главного тренера «Полесья». Хорошо поговорили», — сказал Шищенко.
Тренер рассказал о том, что перед ним стоит задача выиграть Кубок Украины и выйти в еврокубки.
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