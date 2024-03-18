Новый тренер Полесья: «О назначении в команду узнал из прессы»

Новый тренер «Полесья» Сергей Шищенко после своего дебютного матча с «Оболонью» (0:1) рассказал о том, что о назначении в житомирскую команду узнал из СМИ.

«О назначении узнал из прессы. Президент клуба позвонил и попросил приехать в Киев. Пока я ехал, то из СМИ узнал о том, что буду главным тренером. Не понимал, почему именно еду на встречу».

«Мы много общаемся с президентом, обсуждаем «Звягель» и другие вопросы, поэтому не думал, почему именно еду в Киев. Президент сказал, что буду теперь исполняющим обязанности главного тренера «Полесья». Хорошо поговорили», — сказал Шищенко.

Тренер рассказал о том, что перед ним стоит задача выиграть Кубок Украины и выйти в еврокубки.