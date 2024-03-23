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23 марта 2024, 16:53 | Обновлено 23 марта 2024, 17:22
3312
8

Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку

Дубль в игре квалификации Евро-2024 U-19 оформил Матвей Пономаренко

23 марта 2024, 16:53 | Обновлено 23 марта 2024, 17:22
3312
8
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
УАФ

23 марта в матче 2-го тура квалификации Евро-2024 U-19 в македонском Скопье сборная Украины U-19 обыграла команду Латвии U-19 (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Матвей Пономаренко оформил дубль. Он открыл счет на 34-й минуте точным ударом издалека, а на 60-й минуте забил второй гол, реализовав пенальти. Точку в матче поставил Тимур Тутеров на 89-й минуте (3:0).

Кристиан Шевченко, сын Андрея Шевченко, вышел на замену на 90-й минуте матча.

Ранее, в первом туре, украинская команда обыграла Северную Македонию (2:0), а Швейцария вырвала победу у Латвии (1:0).

Швейцария во втором туре справилась с македонцами (2:0), и теперь на вершине турнирной таблицы – двоевластие (по 6 очков). В финальную стадию ЧЕ-2024 выйдет только победитель квартета.

В решающем матче за путевку в финальный раунд 26 марта в 15:00 в Скопье сыграют сборные Украины и Швейцарии. Сине-желтых устроит ничья, поскольку команда Дмитрия Михайленко имеет разницу мячей лучше, чем у соперника.

Евро-2024 U-19. 2-й тур, 23 марта

15:00. Украина U-19 – Латвия U-19 – 3:0

Голы: Пономаренко, 34, 60 (пен), Тутеров, 89

Украина U-19: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Ермачков, Дрозд (Стрюков, 90), Кревсун (Шевченко, 90), Ващенко, Гаджиев (Цуканов, 67), Синчук, Пономаренко (Дубровный, 74), Маткевич (Тутеров, 67).

Латвия U-19: Чеверс, Тіхоновичс, Пурс, Смирновс, Лиепиньш (Лорманис, 84), Кангарс (Валутадатилс, 67), Ессе, Ямонтс, Грабовскис (Барковскис, 84), Бочс (Ивуланс, 61), Эвелонс (Межсаргс, 61).

Предупреждения: Дрозд (38), Кревсун (57), Ермачков (85), Дубровный (87) – Кангарс (30), Ессе (55).

Турнирная таблица

Видеозапись матча

15:00. Швейцария U-19 – Северная Македония U-19 – 2:0

Голы: Лике, 12, Беней, 80

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Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 Украина - Латвия Матвей Пономаренко сборная Латвии по футболу U-19 выбор редакции Тимур Тутеров отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Андрій Заліщук
красавчики, прям як U17 ідуть без втрат очок і без пропущених, сподіваюсь швейцарцям не програють
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+4
Pavel_i_CO
Пономаренко - звір!! Чекаємо в основному складі Динамо Київ
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+1
mini.f
Не розумію тренера - чому не поставив сина шевченко з перших хвилин гри? Без нього команда вигладала не дуже впевнено, з ним вона грає набагато краще. Чи може тренер береже його на гру зі швейцарцями? Може він і правий....
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0
Kamon
Удачи против Швейцарии, ещё отмечу то что немцы неожиданно проиграли румынам и скорее всего в этой группе турки добудут путёвку 
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0
Max-Morlock
Как я и писал ранее.  Шв-рия  - соперник №1
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Falko
Це цього хлопчика якісь макарони хочуть забрати за 250 тисяч? ))
І шоцікаво, тато не працює у федерації, мама не постить у стаграм, Фабріціо Романо розкрутку не замовляли. Усе сам,  любий, сам.
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0
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Теннис
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