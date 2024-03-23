Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку

23 марта в матче 2-го тура квалификации Евро-2024 U-19 в македонском Скопье сборная Украины U-19 обыграла команду Латвии U-19 (3:0).

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Украинский форвард Матвей Пономаренко оформил дубль. Он открыл счет на 34-й минуте точным ударом издалека, а на 60-й минуте забил второй гол, реализовав пенальти. Точку в матче поставил Тимур Тутеров на 89-й минуте (3:0).

Кристиан Шевченко, сын Андрея Шевченко, вышел на замену на 90-й минуте матча.

Ранее, в первом туре, украинская команда обыграла Северную Македонию (2:0), а Швейцария вырвала победу у Латвии (1:0).

Швейцария во втором туре справилась с македонцами (2:0), и теперь на вершине турнирной таблицы – двоевластие (по 6 очков). В финальную стадию ЧЕ-2024 выйдет только победитель квартета.

В решающем матче за путевку в финальный раунд 26 марта в 15:00 в Скопье сыграют сборные Украины и Швейцарии. Сине-желтых устроит ничья, поскольку команда Дмитрия Михайленко имеет разницу мячей лучше, чем у соперника.

Евро-2024 U-19. 2-й тур, 23 марта

15:00. Украина U-19 – Латвия U-19 – 3:0

Голы: Пономаренко, 34, 60 (пен), Тутеров, 89

Украина U-19: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Ермачков, Дрозд (Стрюков, 90), Кревсун (Шевченко, 90), Ващенко, Гаджиев (Цуканов, 67), Синчук, Пономаренко (Дубровный, 74), Маткевич (Тутеров, 67).

Латвия U-19: Чеверс, Тіхоновичс, Пурс, Смирновс, Лиепиньш (Лорманис, 84), Кангарс (Валутадатилс, 67), Ессе, Ямонтс, Грабовскис (Барковскис, 84), Бочс (Ивуланс, 61), Эвелонс (Межсаргс, 61).

Предупреждения: Дрозд (38), Кревсун (57), Ермачков (85), Дубровный (87) – Кангарс (30), Ессе (55).

Турнирная таблица

Видеозапись матча

15:00. Швейцария U-19 – Северная Македония U-19 – 2:0

Голы: Лике, 12, Беней, 80