Украина U-19 – Латвия U-19 – 3:0. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
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23 марта в 15:00 в матче 2-го тура квалификации Евро-2024 U-19 в македонском Скопье сборная Украины U-19 обыграла команду Латвии U-19 (3:0).
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Матвей Пономаренко открыл счет в матче. На 34-й минуте украинский форвард нанес точный удар издалека (1:0).
На 60-й минуте Пономаренко, реализовав пенальти, оформил дубль за Украину U-19 (2:0).
Точку в матче поставил Тимур Тутеров на 89-й минуте (3:0).
Кристиан Шевченко, сын Андрея Шевченко, вышел на замену на 90-й минуте матча.
Евро-2024 U-19. 2-й тур, 23 марта
15:00. Украина U-19 – Латвия U-19 – 3:0
Голы: Пономаренко, 34, 60 (пен), Тутеров, 89
ГОЛ! 1:0. Матвей Пономаренко, 34 мин.
ГОЛ! 2:0. Матвей Пономаренко, 60 мин.
ГОЛ! 3:0. Тимур Тутеров, 89 мин.
Видеозапись матча
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