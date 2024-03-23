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23 марта 2024, 17:12 | Обновлено 23 марта 2024, 17:22
2564
0

Украина U-19 – Латвия U-19 – 3:0. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2024 U-19

23 марта 2024, 17:12 | Обновлено 23 марта 2024, 17:22
2564
0
Украина U-19 – Латвия U-19 – 3:0. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор

23 марта в 15:00 в матче 2-го тура квалификации Евро-2024 U-19 в македонском Скопье сборная Украины U-19 обыграла команду Латвии U-19 (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матвей Пономаренко открыл счет в матче. На 34-й минуте украинский форвард нанес точный удар издалека (1:0).

На 60-й минуте Пономаренко, реализовав пенальти, оформил дубль за Украину U-19 (2:0).

Точку в матче поставил Тимур Тутеров на 89-й минуте (3:0).

Кристиан Шевченко, сын Андрея Шевченко, вышел на замену на 90-й минуте матча.

Евро-2024 U-19. 2-й тур, 23 марта

15:00. Украина U-19 – Латвия U-19 – 3:0

Голы: Пономаренко, 34, 60 (пен), Тутеров, 89

ГОЛ! 1:0. Матвей Пономаренко, 34 мин.

ГОЛ! 2:0. Матвей Пономаренко, 60 мин.

ГОЛ! 3:0. Тимур Тутеров, 89 мин.

Видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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