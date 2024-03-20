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Молодежные турниры
20 марта 2024, 16:57 | Обновлено 20 марта 2024, 17:21
6287
8

Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро

Голы у сине-желтых забили Даниил Кревсун и Матвей Пономаренко

20 марта 2024, 16:57 | Обновлено 20 марта 2024, 17:21
6287
8
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 успешно стартовала в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19.

20 марта команда Дмитрия Михайленко обыграла Северную Македонию со счетом 2:0.

Голы у сине-желтых забили Даниил Кревсун (45+1 мин) и Матвей Пономаренко (48 мин). В компенсированное к первому тайма время Кревсун после углового вывел сборную вперед, а сразу после перерыва Пономаренко ударом издалека удвоил преимущество сине-желтых.

В этом матче состоялся дебют за сборную для Кристиана Шевченко, сына Андрея Шевченко. Он вышел на замену на 79-й минуте матча.

В другом матче группы Швейцария обыграла Латвию (1:0) благодаря голу Яниса Люти на 90-й минуте. Украина и Швейцария набрали по 3 очка после первого тура.

Далее сборная Украины U-19 сыграет против сверстников из Латвии (23 марта) и Швейцарии (26 марта). В финальную стадию ЧЕ-2024 выйдет только победитель квартета.

Евро-2024 U-19. 1-й тур, 20 марта

Северная Македония U-19 – Украина U-19 – 0:2

Голы: Кревсун, 45+1, Пономаренко, 48

Северная Македония U-19: Якимов, Аризанкоски (Серафимов, 67), Мельичи, Стоилевски, Джеков, Алии (Николовски, 61), Зенделовськи, Гергиевски, Каба (Нухия, 67), Каноски (Данев, 61), Назифи.

Украина U-19: Крапивцов, Дрозд, Мельниченко, Михавко, Огарков, Гаджиев (Цуканов, 65), Ващенко, Кревсун (Баденко, 87), Синчук (Шевченко, 79), Пономаренко (Дубровный, 79), Тутеров (Маткевич, 65).

Предупреждения: Джеков (5), Алии (32), Нухия (73), Николовськи (73) – Синчук (34), Пономаренко (37), Огарков (44), Михавко (90+3).

Удаление: Мельичи (75).

Турнирная таблица

Видеозапись матча Северная Македония U-19 – Украина U-19 – 0:2

Швейцария U-19 – Латвия U-19 – 1:0

Гол: Янис Люти, 90.

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Источник Sport.ua
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Sancho7999
Збірна України - молодці!! Кревсун найкращий!!! 
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+5
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Выталкиватель парашутистов
Дебют сына А.Шевченко явно удался. С его выходом на поле, команда начала играть в совершенно другой футбол - появилась мысль в атаке, ребята стали совершенно по-другому играть в футбол, почувствовалась какая-то надежность в действиях каждого игрока, даже поведениет ренеров стало совершенно другим... Вот что значить появление в команде гениального игрока. Быть нам чемпионами Европы, рупь за сто....
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-3
Remark
Эээээээээээээээээ эээээээээээ пазик 
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-6
Показать Скрыть 1 ответ
Max-Morlock
Поздравим всех.  Швейцария №1
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-11
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