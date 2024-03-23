Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Полтава. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Чемпионат Украины
Карпаты Львов
23.03.2024 14:00 - : -
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 марта 2024, 09:57 | Обновлено 23 марта 2024, 09:58
62
1

Карпаты – Полтава. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует матч с участием главного фаворита на выход в УПЛ

23 марта 2024, 09:57 | Обновлено 23 марта 2024, 09:58
62
1
Карпаты – Полтава. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Карпаты Львов

23 марта на стадионе «Украина» пройдет матч 1-го тура в группе повышения в классе Первой Лиги Украины, в котором «Карпаты» встретятся с «Полтавой». Поединок начнется в 14:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Карпаты – Полтава

Карпаты

Команда формально не имеет связей с одноименным, поистине легендарным клубом из Львова, что брал кубок СССР еще в 1969-м году и высоко котировался во времена независимости, но был расформирован под грузом проблем в 2021-м. Хотя у этих бело-зеленых на тренерском посту культовый Мирон Маркевич, и задачи могут быть только максимальными. И так, выиграв Вторую Лигу, львы были только 5-ми в прошлом розыгрыше. Сейчас они доминируют в Первой Лиге, выиграв 14 из 18 матчей при единственном поражении. И цель очевидна: поскорее оформить подъем в УПЛ. Для этого и так сильный по меркам дивизиона состав укрепляли зимой. Но, безусловно, нужно еще на поле показывать, что высокую планку, поставленную осенью, получится удерживать и после долгой паузы.

Полтава

Клуб находится в густой тени своих земляков, Ворсклы, что вот уже четверть века не без успеха играет в высшем дивизионе. Впрочем, горожане были основаны только в 2011-м году, и то долгое время выступали крайне нерегулярно и исключительно на любительском, региональном уровне. Только к первому юбилею, в 2021-м, тут созрели к переходу в профессионалы. А уже в прошлом сезоне играли в Первой Лиге, правда, со скромным итоговым результатом, в виде итогового 14-го места. В новом чемпионате подопечные Владимира Сисенко намного успешнее. Набранные за 18 матчей 2023-го года 29 очков позволили с отрывом занять пятое место в своей группе и означали, что весной коллектив будет среди лучших.

Статистика личных встреч

Клубы никогда раньше не пересекались на поле, ни в рамках Второй Лиги, ни даже в формате контрольных, сугубо товарищеских, поединков.

Прогноз

GGBET не верит, что гости даже за ничью смогут зацепиться. Львы сильнее, так что выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,67).

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Франция – Германия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Металлург Запорожье – Хуст. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Кудровка-Нива – Левый берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Полтава Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Аргентины без травмированного Месси разгромила команду Сальвадора
Футбол | 23 марта 2024, 07:55 0
Сборная Аргентины без травмированного Месси разгромила команду Сальвадора
Сборная Аргентины без травмированного Месси разгромила команду Сальвадора

У победителей забили Кристиан Ромеро, Энцо Фернандес и Джовани Ло Чельсо

ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
Футбол | 22 марта 2024, 21:23 4
ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?
ВИДЕО. Шевченко зашел в раздевалку сборной после игры в Боснии. Что сказал?

Глава УАФ обратился к футболистам сборной Украины с наставлениями

Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Теннис | 22.03.2024, 20:05
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Пока не до тенниса. Старт нового игрового дня в Майами отложен
Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером
Бокс | 23.03.2024, 06:55
Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером
Возвращение бомбардировщика. Уайлдер проведет мегафайт с известным боксером
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
Теннис | 22.03.2024, 17:49
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ErichMariaШевченко
4:1
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
21.03.2024, 08:13 8
Футбол
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
22.03.2024, 09:25 9
Футбол
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
22.03.2024, 06:41 3
Футбол
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
21.03.2024, 23:48 240
Футбол
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
22.03.2024, 03:41 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем