Карпаты Львов

23 марта на стадионе «Украина» пройдет матч 1-го тура в группе повышения в классе Первой Лиги Украины, в котором «Карпаты» встретятся с «Полтавой». Поединок начнется в 14:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Карпаты – Полтава

Карпаты

Команда формально не имеет связей с одноименным, поистине легендарным клубом из Львова, что брал кубок СССР еще в 1969-м году и высоко котировался во времена независимости, но был расформирован под грузом проблем в 2021-м. Хотя у этих бело-зеленых на тренерском посту культовый Мирон Маркевич, и задачи могут быть только максимальными. И так, выиграв Вторую Лигу, львы были только 5-ми в прошлом розыгрыше. Сейчас они доминируют в Первой Лиге, выиграв 14 из 18 матчей при единственном поражении. И цель очевидна: поскорее оформить подъем в УПЛ. Для этого и так сильный по меркам дивизиона состав укрепляли зимой. Но, безусловно, нужно еще на поле показывать, что высокую планку, поставленную осенью, получится удерживать и после долгой паузы.

Полтава

Клуб находится в густой тени своих земляков, Ворсклы, что вот уже четверть века не без успеха играет в высшем дивизионе. Впрочем, горожане были основаны только в 2011-м году, и то долгое время выступали крайне нерегулярно и исключительно на любительском, региональном уровне. Только к первому юбилею, в 2021-м, тут созрели к переходу в профессионалы. А уже в прошлом сезоне играли в Первой Лиге, правда, со скромным итоговым результатом, в виде итогового 14-го места. В новом чемпионате подопечные Владимира Сисенко намного успешнее. Набранные за 18 матчей 2023-го года 29 очков позволили с отрывом занять пятое место в своей группе и означали, что весной коллектив будет среди лучших.

Статистика личных встреч

Клубы никогда раньше не пересекались на поле, ни в рамках Второй Лиги, ни даже в формате контрольных, сугубо товарищеских, поединков.

Прогноз

GGBET не верит, что гости даже за ничью смогут зацепиться. Львы сильнее, так что выиграют при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,67).