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Украина. Первая лига23 марта 2024, 08:45 | Обновлено 23 марта 2024, 08:49
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Первая лига. Карпаты – Полтава, матчи 23 марта. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 23 марта трансляцию поединков 1-го тура 2-го раунда Первой лиги
23 марта 2024, 08:45 | Обновлено 23 марта 2024, 08:49
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23 марта проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей 1-го тура второго раунда.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. Второй раунд. 1-й тур, 23 марта
Група выбывания
- 12:00. Чернигов – Подолье Хмельницкий
- 13:00. Металург Запорожье – Хуст
Чемпионская группа
- 12:30. Кудровка-Нива Бузовая – Левый берег Киев
- 13:30. Эпицентр Каменец-Подольский – ФСК Мариуполь
- 14:00. Карпаты Львов – СК Полтава
Турнирная таблица
13:00. Металург Запорожье – Хуст
13:30. Эпицентр Каменец-Подольский – ФСК Мариуполь
14:00. Карпаты Львов – СК Полтава
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