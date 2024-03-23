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Чемпионат Украины
Карпаты Львов
23.03.2024 14:00 - : -
Полтава
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Украина. Первая лига
23 марта 2024, 08:45 | Обновлено 23 марта 2024, 08:49
119
0

Первая лига. Карпаты – Полтава, матчи 23 марта. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 23 марта трансляцию поединков 1-го тура 2-го раунда Первой лиги

23 марта 2024, 08:45 | Обновлено 23 марта 2024, 08:49
119
0
Первая лига. Карпаты – Полтава, матчи 23 марта. Смотреть онлайн. LIVE

23 марта проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей 1-го тура второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 1-й тур, 23 марта

Група выбывания

  • 12:00. Чернигов – Подолье Хмельницкий
  • 13:00. Металург Запорожье – Хуст

Чемпионская группа

  • 12:30. Кудровка-Нива Бузовая – Левый берег Киев
  • 13:30. Эпицентр Каменец-Подольский – ФСК Мариуполь
  • 14:00. Карпаты Львов – СК Полтава

Турнирная таблица

13:00. Металург Запорожье – Хуст

13:30. Эпицентр Каменец-Подольский – ФСК Мариуполь

14:00. Карпаты Львов – СК Полтава

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Источник Sport.ua
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