Первая лига. Драматичная победа Карпат в меньшинстве с пенальти на 90+5
Львовская команда сохранила лидерство в таблице
Лидер Первой лиги Карпаты на своем поле с трудом обыграли Полтаву со счетом 2:1 благодаря голу с пенальти на 90+5 минуте. Игрок соперника сыграл рукой в своей штрафной, за что и был назначен удар с точки.
Дубль оформил Полегенько, а хозяева с 54-й минуте играли в меньшинстве. Карпаты набрали 48 очков и на три пункта опережают Ингулец.
Отметим победу 5:1 Левого берега, который с 39 очками держится в топ-3.
Первая лига. Чемпионская группа. 19-й тур
Кудровка-Нива – Левый берег 1:5
Голы: Мисюра, 48 – Якимив, 37, Синица, 67, 77, Сухоручко, 79, Сантос, 90+1
Эпицентр – ФСК Мариуполь 1:1
Голы: Кравчук, 39 – Зубков, 83
Карпаты – Полтава 2:1
Голы: Полегенько, 54, 90+5 (с пен) – Бужин, 79
Группа выбывания
Чернигов – Подолье 2:2
Голы: Кривобороденко, 65, Школьный, 70 – Боженар, 6 Оробец, 21
Металлург З – Хуст 1:4
Голы: Васильченко, 19 – Шевчук, 20, Новиков, 48, Чабан, 73, Гарнага, 75
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