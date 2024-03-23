Первая лига. Драматичная победа Карпат в меньшинстве с пенальти на 90+5

Лидер Первой лиги Карпаты на своем поле с трудом обыграли Полтаву со счетом 2:1 благодаря голу с пенальти на 90+5 минуте. Игрок соперника сыграл рукой в своей штрафной, за что и был назначен удар с точки.

Дубль оформил Полегенько, а хозяева с 54-й минуте играли в меньшинстве. Карпаты набрали 48 очков и на три пункта опережают Ингулец.

Отметим победу 5:1 Левого берега, который с 39 очками держится в топ-3.

Первая лига. Чемпионская группа. 19-й тур

Кудровка-Нива – Левый берег 1:5

Голы: Мисюра, 48 – Якимив, 37, Синица, 67, 77, Сухоручко, 79, Сантос, 90+1

Эпицентр – ФСК Мариуполь 1:1

Голы: Кравчук, 39 – Зубков, 83

Карпаты – Полтава 2:1

Голы: Полегенько, 54, 90+5 (с пен) – Бужин, 79

Группа выбывания

Чернигов – Подолье 2:2

Голы: Кривобороденко, 65, Школьный, 70 – Боженар, 6 Оробец, 21

Металлург З – Хуст 1:4

Голы: Васильченко, 19 – Шевчук, 20, Новиков, 48, Чабан, 73, Гарнага, 75

Турнирная таблица