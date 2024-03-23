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Чемпионат Украины
Металлург Зп
23.03.2024 13:00 - : -
Хуст
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Украина. Первая лига
23 марта 2024, 09:44 |
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Металлург Запорожье – Хуст. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Поединок состоится 23 марта в 13:00 по Киеву

23 марта 2024, 09:44 |
50
0
Металлург Запорожье – Хуст. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Металлург Запорожье

23 марта на «Славутич-Арене» пройдет матч 1-го тура в группе выбывания Первой Лиги Украины, в котором «Металлург» (Запорожье) встретится с «Хустом». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Металлург (Запорожье)

Команда с таким же названием неплохо котировалась, будучи крепким середняком высшего дивизиона. В активе тогда были 2 старта на евроарене и выход в финал кубка. Но нынешний проект был основан в 2017-м году, с инициативы местных властей и за счет комплектации воспитанниками городской футбольной школы. Этого хватило, чтобы в 2019-м году пойти на повышение из Второй Лиги, но только на сезон. Сейчас делается новая попытка закрепиться в Первой Лиге. А уже там в 2022/2023 Ураган был четвертым в итоговой таблице. Сейчас был обидный провал: немного не хватило для того, чтобы сейчас бороться за новое повышение в классе. В 18 матчах первого этапа чемпионата было собрано 25 очков - вот только это на 4 меньше, чем у ближайшего соседа сверху. Не исчез ли энтузиазм от осознания, что весной придется играть с более слабыми, отстаивая прописку?

Хуст

Клуб молод даже по украинским меркам. Его основали в 2019-м году, причем первое время играли на уровне областных соревнований. В 2022-м представитель Закарпатья решился перейти в профессионалы, и сразу добился успеха, в драматичной концовке вырвав 2-е место во Второй Лиге. Но на более высоком уровне все-таки команда не тянула требований, которые позволили бы успешно выступать в Первой Лиге. 3 победы и 11 очков - это абсолютно худший показатель среди участников. Впрочем, было почти пол года на то, чтобы найти ресурсы для роста результатов - тут был очень длительный, с конца ноября, перерыв. Ближайшие поединки должны показать, получилось ли это у андердога.

Статистика личных встреч

Единственный раз команды играли летом прошлого года. Тогда, в товарищеском поединке, выиграли металлурги 3-2.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов от гостей из Закарпатья. Клуб из Запорожья дома должен выиграть (коэффициент - 1,7).

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Источник Sport.ua
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