Кудровка-Нива

23 марта на «Юбилейный» пройдет матч 1-го тура в группе повышения в классе Первой Лиги Украины, в котором «Нива» (Бузовая) встретится с Левым Берегом. Поединок начнется в 12:30 по киевскому времени.

Нива (Бузовая)

Команда, как можно догадаться из аграрного названия и места расположения, была основана в 1980-м году при местном совхозе, и участвовала в соответствующих, скромных турнирах. Неоднократно коллектив фактически прекращал свое существование, но неизменно возрождался, причем с тем же названием. И только в 2022-м году красно-белые решились попробовать себя в профессиональном футболе. И, под руководством Игоря Жабченко, сразу выиграли Вторую Лигу. Да и в Первой дебютант, мягко говоря, не затерялся. Побед у клуба больше, чем поражений, 7 против 5, да и разница голов положительная. Энтузиазм в итоге явно не улетучился, так что вполне можно ждать от представителя Киевской области новых сюрпризов.

Левый Берег

Клуб был основан в столице, но, как видно из названия, на той стороне Днепра, в Осокорках. Причем к созданию проекта в 2017-м году приложил усилия Николай Павлов, в прошлом известный, даже в чем-то культовый тренер. Правда, тут он занимает не пыльную должность почетного президента. Сначала были только детские команды, потом решили попробовать себя во взрослом футболе, среди аматоров, а в 2021-м уже дебютировали во Второй Лиге. И вот уже аисты еще на уровень выше. И в Первой Лиге вполне конкурентны: выиграли 11 з 18 матчей. В их группе более высокие результаты показал только амбициозный Ингулец, что год назад играл еще в УПЛ, да и вообще 36 очков - это промежуточный третий результат. Явно есть шансы побороться за повышение в Премьер-Лигу, и ими будут пытаться воспользоваться.

Статистика личных встреч

Оба клуба - новые имена в украинском футболе. И они впервые сыграют друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут борьбы при равных шансах. Но все же пауза была долгой, и защита соперника не даст особенно много моментов. Ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,7).